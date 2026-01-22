Detenido en Soria tras atrincherarse con sus dos hijos al enterarse de que su mujer le iba a denunciar por malos tratos

Archivo - Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SORIA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Soria ha detenido a un varón de 39 años, vecino de la localidad de Navaleno y con antecedentes por delitos violentos, como presunto autor de un delito de violencia de género después de atrincherarse con sus hijos en el domicilio al enterarse de que su mujer le iba a denunciar.

El encausado, al tener conocimiento esta mañana de que su esposa le estaba denunciando por violencia de género, se personó en el colegio de sus hijos de 6 y 2 años para recogerlos y llevárselos al domicilio después de mostrar una actitud violenta con el personal del centro, informa la Subdelegación del Gobierno a través de un comunicado.

A la llegada de los agentes a la vivienda, para proceder a su detención en virtud de la denuncia presentada, se negó a salir, y, de forma muy agresiva, cerró la puerta y la bloqueó con muebles.

Tras varias conversaciones con el varón, llevadas a cabo por el negociador de la Comandancia de Soria y que se prolongaron desde las 14.20 horas hasta las 16.15, el hombre depuso finalmente su actitud y tras permitir la salida de los niños se entregó a los agentes voluntariamente.

Si bien no existen denuncias previas por violencia de género había sido detenido el año pasado tras provocar daños en el Centro de Salud de San Leonardo y lesiones a un agente de la Guardia Civil.

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 52 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.