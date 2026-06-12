Detenido en Soria, en un control rutinario de seguridad, un vecino de Madrid acusado de homicidio

SORIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Soria han detenido a un hombre, vecino de Madrid, sobre el que pesaba una requisitoria judicial para que se procediera a su detención e ingreso en prisión al tener antecedentes por delito de homicidio, entre otros.

Esta persona fue identificada en la vía pública en un control rutinario de seguridad. Como no portaba documentación que acreditara su identidad, fue trasladado a las dependencias de Policía Nacional de Soria para ser identificado plenamente, según informan fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

En ese momento, los funcionarios comprobaron que sobre él pesaba una orden, emitida por un Juzgado de Instrucción de Madrid, para que se procediera a su detención e ingreso en prisión. Por ello, los agentes procedieron a su detención.

Al detenido le constaban antecedentes policiales por delitos graves como homicidio y detención ilegal. Tras realizar los pertinentes trámites documentales, el detenido fue conducido al Centro Penitenciario de Soria, donde quedó ingresado.