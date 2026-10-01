Detenido por sustraer un bolso con 1.800 euros de recaudación de un bar en Carrizo de la Ribera (León)

Puesto de la Guardia Civil de Carrizo de la Ribera (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través del puesto de Carrizo de la Ribera (León), ha detenido a un varón de 62 años, de nacionalidad española, como presunto autor de un delito de robo con violencia ocurrido el pasado 27 de septiembre en un establecimiento de hostelería de la localidad en el que sustrajo un bolso con la recaudación.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 18.00 horas, cuando la responsable del establecimiento atendía el negocio y había un único cliente en el interior. La víctima había guardado en un bolso de mano 1.800 euros en efectivo, procedentes de la actividad del establecimiento, y lo había dejado sobre un mueble situado junto a la caja registradora.

El ahora detenido habría aprovechado un descuido para acceder a la zona de trabajo y apoderarse del bolso. Al percatarse de lo ocurrido, la responsable trató de impedir su huida, momento en el que el presunto autor la empujó con fuerza y provocó que cayera al suelo, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

La mujer salió tras él y consiguió alcanzarlo en la vía pública y sujetarlo por la ropa. En ese momento el detenido habría intentado zafarse y lanzarle un puñetazo, por lo que la mujer optó por dejarlo escapar y alertar inmediatamente a la Guardia Civil, sin tener que necesitar asistencia médica al no presentar lesiones de consideración.

Las investigaciones realizadas por la Guardia Civil permitieron identificar y localizar al sospechoso, que fue detenido en el día de ayer.

La investigación continúa abierta para determinar la posible relación del detenido con otro hecho de similares características ocurrido días antes en el mismo establecimiento, así como la recuperación de los efectos sustraídos.

El detenido, con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Astorga, en funciones de guardia.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de comunicar inmediatamente cualquier hecho delictivo y facilitar a los agentes toda la información disponible, especialmente cuando existan testigos o sistemas de videovigilancia.