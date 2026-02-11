Detenido en Tordesillas (Valladolid) en posesión de casi 90 gramos de drogas y una pistola de gas comprimido - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la detención de un varón en la localidad de Tordesillas como presunto autor de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas) que se encontraba en posesión de un bote de cristal con 38 gramos de marihuana, una tableta de hachís de 50 gramos, una báscula de precisión y una pistola de gas comprimido, cuya propiedad atribuyó a un amigo sin aportar identidad.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 7 de febrero, cuando una patrulla que realizaba un servicio preventivo de seguridad ciudadana observó a una persona en actitud sospechosa en una zona del municipio.

Al aproximarse, los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana y comprobaron que el individuo sostenía un cigarro porro, han detallado fuentes del Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Tras proceder a su identificación y ante los indicios evidentes de consumo y posible tenencia de sustancias, los agentes realizaron un cacheo superficial de la persona y de sus pertenencias.

Ante estos hechos, la Guardia Civil procedió a la detención del individuo como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Asimismo, se le informó de la infracción administrativa relacionada con la tenencia de armas sin la correspondiente licencia o autorización.

El detenido, junto con las sustancias y efectos intervenidos, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.