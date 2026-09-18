Detenido en Torrecaballeros tras esconder año y medio el cadáver de su padre para cobrar la pensión

Archivo - Un agente y un coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL DE VALLADOLID - Archivo
SEGOVIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Guardia Civil de la demarcación de La Granja (Segovia) han detenido a un joven de 25 años por esconder, durante año y medio, el cadáver de su padre en un armario para seguir cobrando la pensión.
Según han confirmado desde la Subdelegación del Gobierno a Europa Press, los agentes del Instituto Armado acudieron a un domicilio del municipio de Torrecaballeros después de que el encausado llamara para declarar los hechos.
Una vez allí, los guardias civiles comprobaron que el cuerpo sin vida se encontraba en una estancia de la vivienda, por lo que detuvieron al joven al que condujeron al cuartel de La Granja donde ha prestado declaración antes de pasar a disposición judicial.
La autopsia determinará si el vínculo del finado con el detenido es real y si presentaba algún signo de violencia, si bien en principio se apunta a una muerte de forma natural.