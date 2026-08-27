Detenido en Tudela (Valladolid) un conductor sin puntos en el carnet que huyó marcha atrás de un control

Un control de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido detenido por la Guardia Civil de Valladolid después de huir marcha atrás y a gran velocidad de un control de seguridad ciudadana establecido en el municipio de Tudela de Duero y estar cerca de colisionar con otros dos vehículos que tuvieron que desviarse por el arcén, según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press.

Los hechos se produjeron este martes 25 de agosto cuando los agentes, que habían establecido un dispositivo de seguridad ciudadana en la N-122 a su paso por el término municipal de Tudela de Duero (Valladolid), observaron como un turismo, una vez que detectó el control policial y recibió la orden de alto por los agentes, realizó una maniobra de evasión marcha atrás "a gran velocidad" en un tramo de sentido único de la marcha.

Según el comunicado, con dicha conducción el detenido "puso en grave riesgo a los usuarios de la vía", de los cuales dos de ellos tuvieron que esquivarle por el arcén para evitar un accidente.

Finalmente pudo ser detenido por los agentes, quienes comprobaron que el autor conducía sin permiso de conducir en vigor puesto que había perdido la totalidad de los puntos. Por todo ello, se le imputan dos delitos contra la Seguridad Vial y uno de desobediencia grave a agentes de la autoridad.

La Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias, las cuales fueron puestas a disposición, junto con el detenido, del Tribunal de Instancia de Valladolid en funciones de Guardia.