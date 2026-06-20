Detenido en Valladolid con 12 gramos de cocaína escondidos bajo la plantilla de una zapatilla

Cocaína incautada al detenido. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un varón que portaba 12 gramos de cocaína escondidos bajo la plantilla de su zapatilla, lo que se descubrió tras ser interceptado cuando circulaba con otra persona en un vehículo sin alumbrado y a una velocidad elevada.

La detención se llevó a cabo sobre las 23.00 horas del día 15 de junio en la calle Don Sancho de Valladolid, como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras una intervención realizada durante labores de prevención de seguridad ciudadana.

Agentes que se encontraban de paisano, a bordo de un vehículo policial camuflado, observaron cómo un turismo, con dos ocupantes, salía de una zona conocida por la compra-venta de sustancias estupefacientes, y circulaba por la carretera de Villabáñez sin alumbrado y a una velocidad elevada para la vía.

Ante estos hechos, los funcionarios realizaron un seguimiento discreto hasta detener el vehículo en la calle Don Sancho, en un punto seguro para la circulación, según ha informado la Policía Naiconal en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante la intervención, los agentes apreciaron que el conductor mostraba una actitud muy nerviosa, de manera que lo identificaron junto a su acompañante y efectuaron un registro del vehículo, así como un cacheo superficial.

En el transcurso de la actuación localizaron un envoltorio plástico oculto debajo de la plantilla de una de las zapatillas del conductor, que contenía una sustancia blanquecina en forma de roca, con un peso aproximado de 12 gramos.

La sustancia intervenida arrojó un peso exacto de 12,219 gramos y fue sometida a la prueba Drogo-Test en dependencias policiales, que dieron un resultado positivo a cocaína.

Según las tablas de valoración de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el primer semestre de 2026, la cantidad incautada tendría un valor estimado en el mercado ilícito de 1.373,92 euros.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención del conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública, y lo trasladaron a dependencias policiales para la tramitación de las diligencias oportunas.

El detenido quedó en libertad tras pasar a disposición judicial.