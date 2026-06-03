Detenido en Valladolid con 157 pastillas de droga en el coche tras sufrir un accidente en la A-11

Efectos incautados en el coche del detenido en Valladolid tras sufrir un accidente. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, y otro delito contra la seguridad vial, cuando tras sufrir un accidente de circulación se le localizaron 157 pastillas, así como otras sustancias estupefacientes.

Los hechos, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Castilla y León, se iniciaron en la madrugada del pasado jueves 28 de mayo, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) de la Comandancia de Valladolid activó a las patrullas disponibles tras recibir el aviso de un siniestro vial ocurrido a la altura del kilómetro 352 de la autovía A-11, entre La Cistérniga y Tudela de Duero.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Guardia Civil de Valladolid para asegurar la zona y custodiar el turismo accidentado. Tras una primera exploración e identificación del conductor y único ocupante. Los agentes procedieron a realizarle la correspondiente prueba de detección de drogas, que arrojó un resultado positivo indiciario en cocaína, motivo por el cual se le investiga por un delito contra la seguridad vial.

INTERVENCIÓN DE SUSTANCIAS Y DINERO EN EFECTIVO

Durante la inspección del vehículo y el registro de las pertenencias del conductor, los agentes localizaron diversos envoltorios y una gran variedad de comprimidos ocultos. En total, los agentes incautaron tres envases de plástico que contenían una sustancia en polvo blanco, con un peso aproximado de 7,2 gramos; un fragmento de sustancia vegetal prensada de color marrón, con un peso de 1,4 gramos, aproximadamente; y un total de 157 pastillas de síntesis de distinta morfología y serigrafía, presuntamente destinados a la distribución.

Asimismo, entre los efectos personales del conductor se intervinieron 420 euros en metálico, distribuidos en billetes de diverso valor fraccionario, cuya procedencia "podría estar relacionada con el ilícito penal".

Debido a las lesiones derivadas del accidente de circulación, el implicado tuvo que ser atendido y trasladado por una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias Sacyl, 112, hasta el Hospital Clínico Universitario de Valladolid bajo custodia.

El vehículo siniestrado fue retirado de la vía y trasladado por una grúa autorizada hasta una base de depósito en la localidad de La Cistérniga , para su asegurar su resguardo.

Posteriormente, una vez valorada la cantidad y variedad de las sustancias intervenidas junto al dinero en efectivo, los agentes actuantes procedieron a la formalización de la detención del individuo en el centro hospitalario de Valladolid como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Las diligencias policiales correspondientes, junto con la sustancia estupefaciente y el dinero intervenido, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.