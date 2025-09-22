Detenido en Valladolid cuando salía de robar de un establecimiento gracias a la llamada de un testigo

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Municipal han detenido a un varón de 31 años cuando salía de robar en un establecimiento gracias a la llamada de un testigo que observó los hechos.

El suceso se ha producido en el Paseo de Zorrilla, en las cercanías del antiguo Hospital Militar, en torno a las 5.30 horas de este lunes, cuando una llamada avisó a la Policía de que un individuo forzaba la verja de un establecimiento para levantarla y entrar.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales que, a su llegada, vieron a una persona que intentaba salir por la puerta del local, por lo que le interceptaron y le detuvieron.

Los agentes cachearon al individuo, al que encontraron 336 euros en diferente tipo de moneadas y distribución, un cúter, una tijera, una mochila, unos guantes así como un ordenador y una batería portátiles, objetos que el propietario de local reconoció.

Posteriormente, se entrevistaron con la persona que había requerido la presencia policial, quien manifestó que había observado a dos personas y no sólo a uno.

Se da la circunstancia de que el individuo detenido portaba en mochila la identificación de otra persona, lo que se hizo constar para la posterior investigación de los hechos.