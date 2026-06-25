Detenido en Valladolid cuatro meses después de agredir a otro a la puerta de una 'disco'

Detenido en Valladolid por agredir a otro a la puerta de una 'disco' hace cuatro meses . - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un joven como presunto autor de un delito de lesiones sobre otro ante la puerta de una discoteca ocurrido hace cuatro meses, hechos que motivaron el traslado de la víctima a un centro hospitalario para ser atendida de las heridas sufridas, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjeron durante la noche del día 22 de febrero y denunciados al día siguiente. La víctima, un joven vecino de Valladolid, se encontraba la madrugada anterior en compañía de unos amigos a la puerta de una discoteca de la capital. En ese momento vio a un joven que se había peleado días antes con un conocido suyo, y que al percatarse de su presencia no dejaba de lanzarle miradas funestas.

La víctima se acercó al joven con intención de calmar los ánimos, pero sin previo aviso el otro joven comenzó a agredirle ayudado de otras personas que estaban con él. La víctima se marchó a la carrera y se refugió en un local cercano tratando de zafarse de la agresión, hasta que acudió una dotación de agentes uniformados de la Policía Nacional comisionados por la sala CIMACC 091.

Cuando los policías llegaron los agresores se habían marchado, por lo que inmediatamente atendieron a la víctima y recabaron información de lo ocurrido. La víctima de la agresión fue trasladada por una ambulancia al Hospital Universitario Río Hortega, donde fue atendida de una luxación que presentaba en el hombro y se le aplicaron cinco puntos de sutura en una herida sangrante en la frente.

Tras lo ocurrido la víctima presentó denuncia por la agresión y los investigadores de la Policía Nacional se pusieron tras la pista del presunto autor, realizando diferentes pesquisas y gestiones para determinar plenamente su identidad y proceder a su localización y detención.

La noche del pasado día 20 de junio se tuvo constancia de que el varón había sido visto en un local de ocio de la capital, por lo que se desplazó inmediatamente allí una dotación de agentes uniformados de la Policía Nacional, que localizaron y detuvieron al joven como presunto autor de un delito de lesiones.

El detenido, que carecía de antecedentes policiales, fue trasladado a las dependencias de la Comisaría de Policía Nacional, donde permaneció bajo custodia hasta ser oído en declaración, quedando en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.