Detenido en Valladolid un delincuente habitual con 14 arrestos y 15 hechos delictivos sólo en 2025

VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón, sobre el que pesaba una requisitoria por un presunto hurto cometido en la cabina de un camión, ha sido detenido en la calle Maravillas de Valladolid y, posteriormente, puesto en libertad tras pasar a disposición judicial, en lo que supone su décimocuarta detención de 2025 y la número 25 a lo largo de su carrera delictiva.

Sobre el varón pesaba una orden de búsqueda desde el pasado 6 de noviembre, cuando las pesquisas policiales habían concluido que era el presunto autor de un delito de hurto.

Según un comunicado de la Policía Nacional recogido por Europa Press, había hurtado de la cabina de un camión-grúa una bandolera propiedad del conductor con un teléfono móvil, 70 euros en efectivo y distinta documentación.

El presunto autor se valió de que el conductor manipulaba la grúa pluma del camión y se había dejado la cabina abierta, lo que aprovechó el delincuente para hacerse con el botín.

Cuando los investigadores determinaron "sin ningún género de dudas" la autoría del hurto, se cursó una orden de detención policial por los hechos descritos.

Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, que se encontraban de servicio a bordo de un vehículo camuflado, en labores preventivas para evitar la comisión de delitos, vieron al hombre buscado en la madrugada de este martes en la calle Santa Lucía y finalmente fue detenido en la calle Maravillas tras una persecución a pie.

Los agentes le dieron el alto y el hombre se dio a la fuga a la carrera, ignorando las órdenes de los policías de que se detuviera, por lo que iniciaron su persecución a pie. Finalmente, un agente dio alcance al delincuente en la calle Maravillas, donde lo inmovilizó y procedió a su detención como presunto autor de un delito de hurto.

Al detenido se le practicó un cacheo por seguridad y, entre sus ropas, se localizaron dos teléfonos móviles, de los cuales no pudo precisar su origen ni desbloquearlos cuando se lo pidieron los agentes, por lo que se realizan gestiones con la sospecha de que pudieran proceder de otros robos aun no denunciados.

El varón es un delincuente habitual al que le constan 25 detenciones policiales, 14 de ellas este mismo año, en el que ha sido resultado como presunto autor de seis delitos de robo con fuerza, cuatro delitos de hurto, uno de lesiones, dos de atentado contra agentes de la autoridad y dos delitos de resistencia/desobediencia

El detenido fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional, donde ha permanecido bajo custodia mientras se finalizaban las diligencias pertinentes. Posteriormente ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.