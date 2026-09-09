Detenido en Valladolid por dos intentos de robo con violencia la misma noche en la zona centro

VALLADOLID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 22 años ha sido detenido por la Policía Local de Valladolid por dos intentos de robo con violencia cometidos la misma noche, en un breve lapso de tiempo, en la zona centro de la capital, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Fue durante la madrugada de este martes, sobre las 06.10 horas, cuando una dotación que patrullaba por la zona centro fue requerida por un joven de 18 años que relató a los agentes que minutos antes había sido asaltado por otro varón que le había dado un fuerte tirón de la bandolera que llevaba, momento en el que se inició entre ambos un fuerte forcejeo. Su asaltante no logró su objetivo y huyó entonces.

Los agentes patrullaron por la zona para tratar de localizar al ladrón y cuando se hallaban en las proximidades del Archivo Municipal observaron a tres jóvenes que tenían retenido a otro. Al acercarse para pedir explicaciones de lo ocurrido, uno de los tres, de 21 años, denunció que el retenido se le había acercado momentos antes y le había amenazado con sacar un objeto punzante si no le daba todo lo que llevaba.

La víctima salió corriendo y pidió ayuda a otros dos amigos de los que se acababa de despedir, de forma que entre los tres lograron retener al asaltante, de 22 años, quien al ser interpelado por los agentes mostró una actitud agresivo y opuso importante resistencia.

Dado que la descripción física del detenido se correspondía con la facilitada minutos antes por la primera víctima, los agentes detuvieron al joven como presunto autor de dos tentativas de robo con violencia y otro de resistencia a la autoridad.