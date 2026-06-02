Detenido en Valladolid por entrar en la vivienda de sus inquilinos, llevarse objetos e impedir su acceso

Objetos que el arrendador se llevó de casa de sus inquilinos en Valladolid. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Valladolid a un varón que entró en la vivienda arrendada a sus inquilinos, llevarse objetos y bloquear la puerta para impedir su acceso.

Los hechos se produjeron en torno a las 15.00 horas del 27 de mayo, cuando una familia no podía acceder a su vivienda, un piso del barrio de Las Batallas, por lo que agentes de Policía Nacional de paisano fueran comisionados para acudir al domicilio.

En el lugar, un varón explicó a los agentes que, cuando intentaba entrar en el domicilio junto a su mujer y sus hijas de cuatro y doce años, comprobaron que la cerradura superior de la puerta, de la que no disponían de llave, había sido cerrada, algo que verificaron los agentes.

El inquilino manifestó que llevaban un año y medio residiendo en el piso, que el contrato se formalizó a través de una inmobiliaria y que abonaban 550 euros mensuales, mostrando los justificantes de transferencia y añadió que mantenían conflictos previos con el arrendador, quien incluso les había cortado la luz y el gas en marzo del año anterior, y que sospechaban que él había cerrado el bombín para impedirles el acceso.

El inquilino facilitó el número de teléfono del propietario, que no respondió a las llamadas y que, unos 20 minutos después, se personó en el portal y fue identificado por los agentes. Preguntado por los hechos, afirmó que la familia "no tenía contrato" y que recibía los 550 euros en una cuenta "sin conocer la procedencia".

Requerido en varias ocasiones por la llave del bombín superior, inicialmente se negó a colaborar, aunque finalmente admitió que la llave estaba en su despacho y se ofreció a recuperarla acompañado por los agentes.

VIVIENDA REVUELTA

En el despacho, el varón extrajo de un cajón un juego de llaves, entre ellas la correspondiente a la cerradura superior. Una vez abierta la puerta, el inquilino y su familia accedieron al domicilio junto a los agentes y comprobaron que la vivienda estaba revuelta, con objetos por el suelo y echaron numerosos enseres en falta, incluidos sus pasaportes y el contrato de arrendamiento.

En ese momento, el arrendador reconoció espontáneamente ante los agentes que, utilizando el juego de llaves que conservaba, había entrado en la vivienda, había cogido los pasaportes y otros objetos y se había deshecho de ellos en un contenedor cercano.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención del arrendador como presunto autor de allanamiento de morada, coacciones y hurto y le trasladaron a la Comisaría de Delicias para la práctica de diligencias.

Mientras tanto, se solicitó apoyo de otras dotaciones para la búsqueda de los objetos sustraídos, que fueron localizados en un contenedor por otra patrulla y se pudieron recuperar. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.