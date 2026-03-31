Detenido en Valladolid un hombre con 38 antecedentes y drogado por robar una furgoneta y herramientas

Archivo - Sucesos.- Tres detenidos, uno de ellos menor, por un robo con fuerza en un punto limpio de Valladolid - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Municipal y Nacional han detenido en Valladolid a un hombre con 38 antecedentes por la sustracción de una furgoneta que arrancó con un destornillador y que conducía tras haber consumido sustancias estupefacientes, así como por el robo de diversas herramientas de otro vehículo.

El arresto se produjo en la madrugada del domingo, 29 de marzo, cuando agentes que realizaban labores de seguridad ciudadana recibieron un aviso comunicado de la Sala CIMACC 091 informando de que una furgoneta blanca, estacionada en la puerta del Polideportivo Rondilla, arrojaba botes de pintura y otros objetos a la vía pública.

En un trabajo conjunto, un indicativo de Policía Municipal se dirigió al domicilio del propietario del vehículo y localizó en las inmediaciones la furgoneta, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Al percatarse de la presencia policial, el conductor realizó un giro brusco, aunque finalmente pudo ser interceptado. A requerimiento de los agentes, el individuo accedió voluntariamente a mostrar el interior del vehículo.

En la zona de carga se localizaron numerosos objetos y herramientas de obra, cableado eléctrico y material prácticamente nuevo, algunos incluso con etiquetas, lo que hizo sospechar que pudieran proceder de un hecho delictivo. El individuo, al preguntarle por la procedencia, manifestó que los había "cogido de la basura".

Mientras tanto, la comprobación informática reveló que la furgoneta no era de su propiedad y, aunque inicialmente afirmó que se la habían dejado, posteriormente reconoció que la había "cogido".

Requerido para apagar el motor, indicó que no podía hacerlo y reconoció que la había arrancado con un destornillador, por lo que fue necesario calar el vehículo para detenerlo.

LOCALIZACIÓN DEL DUEÑO

De forma paralela, indicativos de Policía Nacional se desplazaron al domicilio del titular de la furgoneta, quien manifestó que se la había dejado esa tarde a un amigo, pero después quedó estacionada y cerrada en la calle Pedroches, sin que desde ese momento hubiera vuelto a tener conocimiento del vehículo.

El propietario intentó arrancarla para su traslado a dependencias policiales, sin conseguirlo, indicando que había sido manipulada, por lo que se solicitó la Grúa Municipal, que trasladó la furgoneta para que Policía Judicial y Policía Científica realizaran las gestiones oportunas.

Los objetos sospechosos quedaron depositados en el interior del vehículo hasta su reconocimiento por el legítimo propietario, han señalado las mismas fuentes.

Paralelamente, en el Polideportivo Rondilla, dos indicativos policiales localizaron en la calzada diversos objetos coincidentes con los hallados en la furgoneta sustraída. La puerta de otra furgoneta se encontraba abierta y la zona de carga revuelta y se pudo confirmar que los objetos esparcidos eran iguales a los que portaba el detenido.

El varón, que carecía de permiso de conducir en vigor por pérdida de vigencia, presentaba síntomas evidentes de haber consumido sustancias estupefacientes, motivo por el cual se le realizó una prueba de drogas, resultando positivo en cocaína.

Ante los hechos, se procedió a la detención del varón como presunto autor de un delito de robo/hurto de uso de vehículo a motor y otro de hurto en el interior de vehículo. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.