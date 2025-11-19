Detenido en Valladolid un hombre buscado por autoridades de Marruecos por una operación de emigración ilegal

Archivo - Sucesos.- Identificadas diez víctimas del médico del Sagrado Corazón de Valladolid a las que agredió sexualmente - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de nacionalidad marroquí ha sido detenido en la capital vallisoletana fruto de una reclamación judicial internacional ya que estaba buscado por las autoridades de Marruecos por una operación ilegal de emigración hacia España cometida en diciembre de año 2020.

La detención tuvo lugar en la tarde del lunes 17 de noviembre en la calle Prado de la Magdalena en Valladolid y fue comunicada al Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional para poner al fugitivo detenido a disposición de las autoridades de Marruecos.

Fuentes policiales han explicado que el Grupo 2º de la Oficina Central Nacional de Localización de Fugitivos avisó a los investigadores de Valladolid ya que todos los indicios apuntaban a que un hombre buscado por las autoridades de Marruecos se encontraba en la capital vallisoletana.

El varón estaba buscado por unos hechos acaecidos en la playa de Ras Rmel en la región de Tánger en Marruecos el 3 de diciembre de 2020 cuando agentes de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos frustraron una operación de emigración ilegal hacia España y consiguieron detener una embarcación neumática que se disponía a zarpar con 22 personas.

La investigación de las autoridades de Marruecos determinó la identidad del responsable imputado por delitos de asociación de malhechores y organización de emigración ilegal y se cursó sobre el hombre una reclamación judicial internacional.

Por su parte y una vez que tuvieron conocimiento de la requisitoria, los investigadores de la Policía Nacional en Valladolid iniciaron las pesquisas para localizar a este hombre, intervención que culminó el lunes con su detención en la calle Prado de la Magdalena.

Según han recordado las mismas fuentes policiales, la pena máxima prevista por la comisión de ese delito en Marruecos es de 20 años de cárcel.