Detenido en Valladolid tras huir en un patinete eléctrico que acababa de hurtar

Archivo - Reconocen el derecho de un inspector jefe de Policía Nacional a cobrar lo mismo que en puesto idéntico en Madrid - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre tras huir en un patinete eléctrico que acababa de hurtar en un establecimiento, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

A primera hora de la noche de este martes, un ciudadano entró en un establecimiento de la capital y dejó estacionado a la puerta del mismo un patinete eléctrico de su propiedad valorado en 650 euros. En ese momento, un joven aprovechó para subirse al vehículo y darse a la fuga rápidamente.

La víctima del hurto dio aviso inmediatamente de lo ocurrido llamando al 112 y detallando la ropa que vestía el presunto autor y su dirección de huida. Al tener conocimiento de lo ocurrido, la Sala CIMACC 091 comisionó una dotación de agentes de la Policía Nacional uniformada sobre un vehículo rotulado que se encontraba próxima al lugar.

Al aproximarse a lugar de los hechos, los agentes se cruzaron en la vía pública con el presunto autor sobre el patinete, a quien reconocieron por su descripción. Los policías le dieron el alto, a lo que el individuo no hizo caso, aumentando la velocidad y dándose a la fuga.

Los agentes iniciaron su persecución e hicieron uso de los medios luminosos y acústicos del vehículo policial. Finalmente, el varón fue interceptado por los actuantes. Pese a que el joven intentó despistar a los policías diciéndoles en un primer momento que el patinete se lo había dejado un amigo suyo, tras hacer gestiones los agentes de Policía Nacional con la Sala CIMACC 091, que se puso en contacto con la víctima, determinaron sin género de dudas que se trataba del presunto autor del hurto, por lo que procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales.

Una vez allí se terminó el atestado policial y se reintegró el patinete a la víctima, que presentó la correspondiente denuncia.

El detenido, con 14 antecedentes, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su libertad.