Detenido en Valladolid tras intentar robar en un coche y por un hurto en un comercio

Archivo - Sucesos.- Trasladan la investigación de ciberestafa por el método de la 'hija en apuros' a la Policía de C-LM - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de robo en interior de vehículo en grado de tentativa y un delito leve de hurto en un establecimiento comercial, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Una llamada recibida el pasado día 15 de junio en la Sala CIMACC 091 alertó a los agentes de que se estaba produciendo un robo en el interior de un vehículo estacionado en las inmediaciones de un local en el barrio de Pajarillos. Rápidamente, una dotación de agentes uniformados de la Policía Nacional se desplazó al establecimiento y se entrevistaron con la requirente del servicio, una empleada del local.

La mujer les relató que un cliente le había avisado de que un varón en el exterior del comercio estaba intentando acceder al anterior de un vehículo estacionado y que era propiedad de un conocido de la empleada. Tras el aviso, la mujer salió y sorprendió al hombre intentando forzar una ventanilla con una navaja de 8 centímetros de hoja. Al ser interpelado, el varón se dio a la fuga tras exhibir la navaja.

La empleada dio una descripción detallada de las ropas y aspecto del hombre a los policías, que dieron una batida por la zona para intentar localizar al presunto autor, sin éxito. Minutos después, otra llamada recibida en la Sala CIMACC 091 daba aviso de que un hombre en un comercio muy próximo al primer establecimiento había hurtado dos artículos y se había dado a la fuga sin abonarlos.

Otra dotación de agentes de la Policía Nacional uniformados, a bordo de motocicletas rotuladas, al escuchar el comunicado de lo ocurrido, se desplazaron al lugar y se encontraron de frente al varón a la carrera con los dos artículos hurtados del comercio.

Los agentes interceptaron al hombre y comprobaron que se trataba del presunto autor del robo que se intentó cometer anteriormente, localizando en un primer cacheo de seguridad la navaja con la que había intentado forzar la ventanilla del turismo.

Por todo esto, los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de robo en interior de vehículo en grado de tentativa y un delito leve de hurto. El detenido, con 11 antecedentes policiales, fue trasladado a dependencias policiales y tras ser oído en declaración, fue puesto en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.