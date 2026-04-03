Detenido en Valladolid por intentar robar a hombre al que amenazó con un cuchillo de 22 centímetros de hoja

Cuchillo utilizado para intentar robar a un hombre en el barrio Delicias de Valladolid. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un varón por intentar, junto a otro individuo, robar a un hombre al que amenazó con un cuchillo de 22 centímetros de hoja.

Los hechos se produjeron en torno a las 2.00 horas de la madrugada del 31 de marzo, cuando se solicitó presencia policial urgente ante el aviso de una posible reyerta entre varios individuos en la confluencia de las calles Embajadores y General Shelly, han informado a Europa Press fuentes policiales.

A su llegada, los agentes localizaron a dos varones en actitud muy hostil que se gritaban mutuamente y, tras separarlos, uno de ellos, visiblemente alterado, manifestó a los policías que el otro individuo, junto con un acompañante que había huido, le había sacado un cuchillo con la intención de robarle.

Según relató, por miedo a ser agredido, se vio obligado a dejar sus pertenencias en el suelo, incluidas sus zapatillas, y a huir del lugar para evitar ser acuchillado.

ARMA ESCONDIDA

Ante la gravedad de lo expuesto, los agentes realizaron una inspección minuciosa de la zona y localizaron oculto entre los barrotes de una verja metálica de la calle Embajadores un cuchillo de 22 centímetros de hoja y mango de madera. El arma fue intervenida y encartada como evidencia fundamental.

Con los indicios recabados, los agentes procedieron a la detención del varón implicado como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

Además, los policías actuantes informaron que, aproximadamente 25 minutos antes, mientras realizaban labores de prevención en las inmediaciones de la calle Estación -junto al túnel peatonal de acceso a la Avenida de Segovia-, habían observado al individuo detenido en actitud de espera y acompañado de otro cuyas características coincidían con la descripción facilitada posteriormente por la víctima.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales donde ha permanecido hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.