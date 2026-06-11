Detenido en Valladolid tras intervenirse más de 3,8 kilos de cannabis, 2,3 de marihuana y casi uno de hachís

Droga incautada en un establcimiento de venta de productos derivados del cáñamo en Valladolid. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Valladolid al copropietario de un establecimiento de venta de productos derivados del cáñamo en el que se intervinieron un paquete con más de dos kilos de cogollos de marihuana y en un registro posterior casi 3,9 de cannabis y cerca de un kilogramo de hachís, todo ello valorado en unos 47.000 euros en el mercado ilícito.

La investigación se inició el pasado 06 de abril cuando una llamada alertaba de que en un establecimiento comercial de la capital, que era un punto de recogida de paquetes de mensajería, la responsable había recibido un paquete del que emanaba un fuerte olor a marihuana, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Hasta el lugar se desplazóp una dotación de agentes de la Policía Nacional que, al observar el paquete, procedieron a intervenirlo por el fuerte olor que desprendía. En su interior había tres bolsas envasadas al vacío que contenían una sustancia vegetal que resultó ser cannabis y que arrojó un peso de 2.345 gramos cuyo valor en el mercado ilícito hubiera alcanzado 15.022,67 euros.

El destinatario del paquete intervenido resultó ser el copropietario de un establecimiento comercial de la capital destinado a la venta de productos derivados del cáñamo.

Tras poner en conocimiento del grupo de investigación de la Policía Nacional dedicado al menudeo de estupefacientes lo ocurrido, sus investigadores iniciaron una serie de dispositivos de vigilancia del local a partir de ese momento y llegaron a intervenir pequeñas cantidades de droga a clientes del establecimiento cuando salían del mismo, uno de los cuales reconoció haberla comprado en el local.

REGISTRO Y DETENCIÓN

Por todo ello, los agentes llevaron a cabo una inspección del establecimiento en la mañana del 4 de junio en la cual se identificó a dos trabajadores del comercio y se intervinieron 3.866,5 gramos de una sustancia que parecía ser cannabis y 970 gramos de una sustancia que parecía ser hachís. En el local se personó el copropietario del establecimiento y también destinatario del primer paquete intervenido.

Las sustancias intervenidas dieron positivo en los respectivos drogo test, y según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el primer semestre de 2026 hubieran alcanzado un valor de 32.182,53 euros en el mercado ilícito.

A raíz de los hechos, el copropietario del establecimiento fue detenido por los agentes de Policía Nacional como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Tras ser oído en declaración el detenido, quien carecía de antecedentes policiales, quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.

La Policía Nacional ha recordado que mantiene una estrecha vigilancia de los locales que han proliferado en los últimos años, dedicados a la venta de productos derivados del cáñamo que se cultiva a nivel industrial para aprovechar la fibra y semillas y que puede producir volúmenes insignificantes o nulos de resina y cuyas sumidades pueden contener mínimas cantidades del principio activo THC.