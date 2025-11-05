Detenido en Valladolid un joven que se ganó la confianza de un niño de 8 años que le envió imágenes íntimas

BURGOS 5 Nov. (EUROPA PRESS) - Un joven de 20 años ha sido detenido en Valladolid como presunto autor de un delito de corrupción de menores tras haber engañado a un niño de 8 años para que le proporcionara imágenes íntimas de diversa índole, según ha informado la Guardia Civil de Burgos.

Los hechos se conocieron tras la denuncia presentada por la madre del menor que informó de que una persona desconocida había logrado contactar con su hijo a través de distintas redes sociales y plataformas de mensajería para mantener "múltiples conversaciones" con el niño.

Las pesquisas policiales practicadas comprobaron que el joven se había aprovechado de la confianza y de la inmadurez de la víctima y se valió de un lenguaje cercano e informal para convencer al menor para que le facilitara material de contenido sexual bajo falsos pretextos.

La Guardia Civil ha explicado que ante la gravedad de los hechos y la especial vulnerabilidad del afectado se inició una "exhaustiva investigación" dirigida por el Área de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Burgos. Como primer paso, los agentes realizaron un análisis técnico de todos los dispositivos electrónicos implicados que se centró en la huella digital dejada en las diferentes aplicaciones y carpetas que los mismos contenían.

Del examen pormenorizado de estos datos se obtuvieron "indicios claros" sobre la identidad del responsable que, al parecer, estuvo vinculado en el pasado con la ejecución de otros hechos de similar índole. Diversas gestiones concluyeron con su plena identificación y localización en Valladolid en un breve lapso temporal, donde fue detenido y puesto a disposición judicial.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de la supervisión parental activa en el uso de dispositivos electrónicos y redes sociales por parte de menores y ha defendido que internet es una herramienta útil y educativa, pero también puede ser un entorno propicio para los engaños y delitos si no se establecen medidas de control y comunicación familiar.