Detenido en Valladolid un joven con hachís oculto en los calzoncillos que vendía junto a un parque

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid por segunda vez en un mes en posesión de droga cuando portaba 11 gramos de cocaína rosa - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido a un joven que llevaba oculto en los calzoncillos 43 gramos de hachís que presuntamente vendía junto a un parque lleno de niños y familias, algo que lo que dio aviso un ciudadano.

Los hechos se produjeron en torno a las 17.45 horas del domingo, 7 de junio, cuando la Policía recibió la llamada de un ciudadano que alertaba de la presencia de dos jóvenes junto a un parque del barrio Belén e indicaba que uno de ellos portaba "un trozo grande" de droga que se guardaba "en los genitales" y que acudía gente a "comprarle".

Ante estos hechos, un indicativo policial de paisano que realizaba labores de seguridad ciudadana, se desplazó de inmediato al lugar y, a su llegada, comprobó que el parque se encontraba lleno de niños y familias y observó un joven que coincidía plenamente con la descripción facilitada por el requirente, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Tras identificarse como policías, procedieron a la identificación del joven y a un cacheo superficial, localizando escondido en el interior de sus calzoncillos un bloque de sustancia vegetal de color marrón, envuelto en plástico transparente, que desprendía un fuerte olor característico del hachís. El envoltorio arrojó un peso bruto de 43,02 gramos.

Asimismo, el joven portaba una cartera-tarjetero con 150 euros en billetes fraccionados, concretamente en un billete de 50 euros y cinco billetes de 20 euros.

Preguntado por la procedencia de la sustancia y del dinero, manifestó que la droga era "para su consumo", sin aportar explicación alguna sobre el origen del dinero. Los agentes trataron de localizar al otro joven que, según el alertante, podría estar realizando una compra, pero ya no se encontraba en el lugar.

El peso de la sustancia intervenida, superior al límite establecido para el consumo propio, unido al dinero fraccionado, habitual en la venta al menudeo, motivó la detención del joven como presunto autor de un delito contra la salud pública.

El individuo fue trasladado a dependencias policiales para la tramitación de las correspondientes diligencias. Una vez finalizado el atestado, el detenido fue puesto en libertad obligado a comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.