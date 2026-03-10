Detenido en Valladolid un joven reincidente en posesión de 1,7 kilogramos de hachís

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid por vender un coche averiado sin informar de ello y hacerse pasar por un dueño anterior - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 18 años ha sido detenido en Valladolid como presunto autor de un delito de tráfico de drogas ya que estaba en posesión de tres plaquetas de hachís con un peso total de 1,7 kilos con un valor de 11.543 euros en el mercado ilícito.

La Policía Nacional ha informado además de que este joven fue detenido en tres ocasiones a lo largo del mes de febrero por estar en posesión de sustancias estupefacientes --hachís y cocaína-- por un valor total de 28.940,95 euros.

Esta detención tuvo lugar en la tarde del pasado sábado, 7 de marzo, cuando un alertante informó de la presencia de un joven que estaba vendiendo droga. Dos agentes de paisano a bordo de un vehículo camuflado vieron a un joven con una bolsa y cuya vestimenta coincidía plenamente con la facilitada en la llamada.

Los agentes se identificaron con sus placas y carnés profesionales e identificaron al joven tras lo que realizaron un cacheo de sus pertenencias por seguridad. En el interior de la bolsa que llevaba localizaron tres plaquetas de una sustancia vegetal sólida que resultó ser hachís.

El joven fue detenido en ese momento por los agentes de Policía Nacional como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y trasladado a dependencias policiales, donde se dio continuidad al atestado instruido. La droga intervenida arrojó un peso en bruto de 1.700 gramos y según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el primer semestre hubiera alcanzado un valor en el mercado ilícito de 11.543 euros.

El joven había sido detenido por la Policía Municipal en dos ocasiones, el 5 de febrero en posesión de 31,4 gramos de cocaína y el 10 de febrero en posesión de 1.486 gramos de hachís y 4,02 gramos de cocaína. También fue detenido por la Policía Nacional el 18 de febrero, esta vez en posesión de 54,38 gramos de cocaína.

En esta última ocasión también resultó detenida su madre por un delito de resistencia/desobediencia al intentar evitar la actuación policial sobre su hijo. En todas las detenciones la Policía Nacional instruyó el atestado y puso a disposición de la autoridad judicial al detenido.

El detenido junto a las diligencias practicadas ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente que ha decretado su libertad.