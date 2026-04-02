Detenido en Valladolid por robar 23 botellas de alcohol y un cuarto de lechazo en cuatro súper

Archivo - Sucesos.- Detenidos en Salamanca tres porteros de discoteca con antecedentes por dar una paliza a un joven - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Valladolid a un varón por sustraer 23 botellas de alcohol y un cuarto de lechazo en cinco hechos delictivos cometidos en cuatro supermercados de la misma cadena ubicados en la capital.

Al individuo se le ha arrestado como presunto autor de un delicto continuado de hurto tras su identificación por estas sustracciones, en las que se ha llevado productos por importe de 440,47 euros, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Las investigaciones se iniciaron tras varias denuncias presentadas por responsables de diferentes establecimientos, que describían un mismo modus operandi que consistía en que un varón que accedía al local con un carrito de compra en cuyo interior colocaba una mochila.

Tras llegar al lineal de bebidas alcohólicas, introducía en la mochila varias botellas de alto valor económico, para posteriormente abonar únicamente una pequeña compra y abandonar el establecimiento.

En todos los casos, la alarma antihurto se activaba al cruzar la línea de cajas, tras lo que se comprobaba que los productos sustraídos no habían sido pagados y faltaban del lineal.

RELACIÓN DE DENUNCIAS

En concreto, se ha denunciado el 7 de febrero la sustracción en un supermercado de tres botellas de alcohol valoradas en 72,25 euros; el 19 de febrero en otro establecimiento de la misma cadena de cuatro botellas de alcohol valoradas en 115,60 euros y el 28 de febrero en el mismo supermercado del primer hecho otras cinco botellas de alcohol valoradas en 62,35 euros.

Asimismo, se le atribuye otro hecho delictivo que supuso una denuncia cometido el 5 de marzo, también en este establecimiento, la sustracción de siete botellas de alcohol por importe de 97,35 euros y el 6 de marzo en otro supermercado de la cadena otras cuatro botellas de alcohol valoradas en 57,80 euros y un cuarto de lechazo cuyo importe era de 33,12 euros.

En total, el presunto autor habría sustraído 23 botellas de bebidas alcohólicas y un cuarto de lechazo, con un valor conjunto de 440,47 euros.

Tras diversas gestiones de investigación, los agentes lograron identificar plenamente al varón, que actuó en cinco ocasiones entre febrero y marzo.

Una vez interesada su localización, el invididuo, al que le constan diez antecedentes policiales por hechos similares, fue detenido el 27 de marzo como presunto autor de un delito continuado de hurto y puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.