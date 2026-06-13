Detenido en Valladolid por robo con fuerza en una vivienda donde se llevó 1.200 euros, 2 relojes y 2 anillos

Detenido en Valladolid el autor de un robo con fuerza en una vivienda de Puente Duero en 2024 - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una vivienda del barrio de Puente Duero, tras esclarecerse los hechos que habían sido denunciados el 7 de junio de 2024.

Según ha señalado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press, un vecino de una vivienda de Puente Duero denunció el pasado 9 de junio en la comisaría de Delicias haber sido víctima de un robo en el interior de su casa, cuando se había ausentado de ella.

El denunciante alegó que una persona desconocida había fracturado el cristal de una puerta balconera del jardín, a través de la cual accedió al interior, y tras rebuscar en distintas habitaciones, se llevó 1.200 euros en efectivo de una hucha, dos relojes y dos anillos.

Los investigadores se pusieron inmediatamente tras la pista del ladrón, y tras visionar las imágenes recogidas por una cámara de seguridad y las gestiones posteriores que efectuaron los agentes de la Policía Científica, en aquel momento no pudieron determinar la autoría de los hechos.

Los agentes continuaron con las labores de investigación y, en fechas recientes, determinaron sin ningún género de dudas la identidad del presunto autor del robo, que se trataba de un hombre residente en Valladolid.

Los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del varón, a quien le constaba un único antecedente policial, como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

El detenido fue oído en declaración en presencia de un abogado en dependencias policiales, para quedar posteriormente en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial competente cuando sea requerido para ello.