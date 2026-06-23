Detenido en Valladolid tras ser reconocido por la dependienta de un 'súper' por otros muchos robos anteriores

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VALLADOLID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia, tras ser reconocido por la dependienta de un comercio por dos robos anteriores, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron sobre las 14.00 horas del pasado domingo en un supermercado de la capital, cuando accedió a su interior un hombre. El varón fue reconocido inmediatamente por una responsable del local, por haber cometido numerosos robos de productos en ese mismo establecimiento en ocasiones anteriores.

La encargada mantuvo una vigilancia del individuo a través de las cámaras del circuito cerrado de TV del comercio, y pudo apreciar cómo en un momento dado el sospechoso introducía varios artículos en sus pantalones y se dirigía hacia la salida del local.

Pese a que la mujer le intentó dar el alto, el hombre empujó violentamente a la encargada y salió del establecimiento a la carrera sin abonar los productos. La trabajadora no cejó en la persecución y dio alcance nuevamente al varón, quien le volvió a propinar un fuerte empujón tirándola al suelo y cayendo sobre ella.

Cuando el individuo se levantaba para huir, la mujer le agarró de una mochila que llevaba y a consecuencia de esto se tropezó e impactó con el rostro contra una pared. Un segundo empleado llegó para ayudarla y retener al ladrón.

Mientras tanto, al lugar se había desplazado una dotación de agentes de la Policía Nacional de paisano a bordo de un vehículo camuflado, después de que la Sala CIMACC 091 hubiera alertado de la persecución al ladrón a través de la malla de transmisiones. Los agentes llegaron en el momento en el que el ladrón estaba siendo retenido por los dos empleados del supermercado, y tras recabar la información de lo ocurrido, procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

Tanto la empleada como el detenido fueron trasladados a dependencias médicas para ser asistidos de las contusiones que presentaban, y posteriormente el varón fue puesto bajo custodia en dependencias policiales. El detenido es un delincuente habitual a quien le constan 25 antecedentes policiales cuya última detención es de hace tan solo diez días, también por robo con fuerza.

El presunto autor ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad