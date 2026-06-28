Detenido en Valladolid por tirar piedras a coches después de que los ocupantes le dijeran que no tenían fuego

VALLADOLID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid detuvieron en la madrugada del 26 de junio a un hombre como presunto autor de un delito de daños en vehículos tras arrojar piedras contra ellos después de que los ocupantes de uno de ellos le dijeran que no tenían fuego.

Sobre las 00.50 horas, un hombre se acercó a un vehículo estacionado en la zona de aparcamiento de la Avenida Mundial, 82, en cuyo interior había tres personas, a las que el individuo pidió fuego, si bien ninguno tenía.

Ante ello, el varón comenzó a proferir insultos contra los ocupantes y empezó a coger piedras y arrojarlas contra ese turismo y otros que estaban próximos, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

A consecuencia de los lanzamientos de piedras, la luna trasera de un turismo resultó fracturada y su conductor totalmente amedrentado, abandonó el lugar, mientras el primer turismo no resultó dañado de consideración y un tercero sí que tuvo daños en la zona del techo.

El propietario del tercer vehículo se encaró con el varón, quien empezó también a amenazarle, por lo que el afectado llamó a la Sala CIMACC 091 y solicitó presencia policial.

Al lugar acudieron dos dotaciones de agentes uniformados de la Policía Nacional en radio patrullas, que se entrevistaron con el requirente y los testigos, y les informaron de los trámites para efectuar la correspondiente denuncia.

Además, el varón que había lanzado las piedras todavía se encontraba allí, por lo que los policías procedieron a su detención como presunto autor de un delito de daños en vehículos y a su traslado a dependencias policiales para su custodia.

Durante el traslado el detenido insultó tanto a las personas que estaban en el aparcamiento, como a los agentes de Policía que le habían arrestado.

El detenido, a quien le constaban nueve antecedentes policiales, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su libertad.