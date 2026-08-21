Detenido en Valladolid un varón con 33 antecedentes por robar seis perfumes valorados en más de 800 euros

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido a un varón con 33 antecedentes por el robo de seis perfumes valorados en más de 800 euros después de que los agentes le reconocieran por las grabaciones del céntrico establecimiento en el que se cometieron los hechos.

La detención se produjo después de que un responsable de una céntrica perfumería de la capital vallisoletana denunciara a la Policía Nacional la sustracción de varios perfumes --por valor de 806 euros-- por parte de un individuo, unos hechos que habían grabado las cámaras del circuito de seguridad del establecimiento comercial.

Tras obtener las imágenes, los investigadores comprobaron cómo el varón accedía al comercio y, con actitud esquiva y vigilando que no lo viesen, introducía hasta seis artículos en una bolsa que llevaba, tras lo que abandonaba el local sin abonarlos, han informado a Europa Press fuentes policiales.

La grabación mostraba claramente como cuando el hombre se acercaba a los arcos detectores del establecimiento, levantaba por encima de ellos la bolsa para franquearlos evitando la alarma.

Tras efectuar distintas gestiones de investigación, los agentes de Policía Nacional determinaron la identidad del varón sin ningún género de dudas y procedieron a su detención como presunto autor de un delito de hurto en la tarde del día 19 de agosto, tras lo que se le tomó declaración en las dependencias policiales de Parquesol.

El detenido, un delincuente con numerosos antecedentes policiales y 33 detenciones anteriores, ha quedado en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial competente cuando sea requerido para ello.