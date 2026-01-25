Detenido un varón de 64 años por simular haber sido agredido en un local de Burgos cuando se había caído

Agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón, de 64 años de edad, como presunto autor de un delito de simulación de delito, al denunciar falsamente un robo con violencia, hechos que no se correspondían con la realidad.

Los hechos se remontan al pasado mes de octubre cuando, el ahora detenido, relató a los agentes haber sido agredido de madrugada por cuatro personas, a la salida de un local de ocio nocturno ubicado en el alfoz de Burgos, con la intención de sustraerle el dinero que llevaba, unos 400 euros, y el terminal móvil.

En el mismo acto, presentó un parte de asistencia médica por lesiones tras ser atendido en un centro hospitalario burgalés, que incluía un análisis pormenorizado de las heridas y fracturas descritas, documento que llamó la atención de los agentes ya que no casaban con el resultado esperado tras una agresión multitudinaria.

Consecuencia de ello, efectivos de seguridad ciudadana junto con el Equipo de Policía Judicial del alfoz Burgos, iniciaron rápidamente las pesquisas policiales necesarias ante la gravedad de los hechos descritos que, no obstante, permitieron esclarecer realmente lo sucedido.

Las evidencias rescatadas del parte médico facilitado por el denunciante, en consonancia con las averiguaciones llevadas a cabo por los investigadores, permitieron concluir que todo había sido una farsa y una invención por parte de este, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press.

Así se conoció que, esa madrugada, el denunciante había sufrido dos caídas fortuitas en el local, tras tropezarse con un bordillo y posteriormente con el peldaño de una escalera. Como resultado de ambos traspiés, sufrió magulladuras en la cara y lesión en la nariz, de manera que necesitó atención médica.

Una vez localizado, el varón ha sido detenido y junto con las diligencias instruidas, puesto a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos.