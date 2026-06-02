Detenido un varón de 80 años por realizar tocamientos a la trabajadora de un establecimiento mientras dormía

PALENCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palencia ha detenido a un varón de 80 años como presunto responsable de un delito de agresión sexual en la persona de una trabajadora que descansaba en el almacén de un establecimiento, circunstancia que aprovechó para realizar tocamientos.

Fuentes municipales han informado de que la agresión se produjo, presuntamente, cuando la mujer descansaba en el almacén de un negocio situado en la zona sur de la ciudad. Al parecer, el acusado accedió al lugar y se valió de la situación de desprotección de la víctima para realizar tocamientos. En ese momento entró en el almacén un compañero de la mujer por lo que pilló 'in fraganti' al hombre que fue retenido con ayuda de otra compañera.

Una patrulla de Seguridad Ciudadana acudió de urgencia al lugar y, tras tomar manifestación a los testigos, detuvo al presunto autor por un delito de agresión sexual. Por su parte, la víctima fue asistida por los agentes y trasladada a dependencias de Policía Nacional ante su deseo de presentar denuncia.