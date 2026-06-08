Detenido un varón por apuñalar a otro en La Bañeza (León) al que provocó lesiones muy graves

Puesto e la Guardia Civil de La Bañeza (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 35 años como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa con resultado de lesiones muy graves al apuñalar a otro en una zona vital tras una discusión entre ambos ocurrida en el interior de una vivienda de La Bañeza (León).

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles, día 3 de junio, en localidad de La Bañeza, lugar al que se trasladaron efectivos del Puesto de dicha localidad que comprobaron que el supuesto autor se había dado a la fuga.

Por su parte, la víctima fue asistida por los servicios sanitarios, que procedieron a su traslado al Hospital de León ante la gravedad de las heridas que presentaba, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Desde ese momento el equipo territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Bañeza se hizo cargo de las investigaciones y recogió las primeras manifestaciones en el mismo lugar del suceso, las cuales, junto al resto de vestigios e indicios obtenidos, lograron identificar al presunto autor y seguir su rastro hasta un domicilio de la capital leonesa.

Finalmente, tras recabar el apoyo de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de León, se procedió a su detención y puesta a disposición Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de León en funciones de Guardia.