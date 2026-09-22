Detenido en Zamora por atracar un establecimiento de comida rápida con una pistola simulada. - POLICÍA NACIONAL DE ZAMORA

ZAMORA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven por atracar un establecimiento de comida rápida de Zamora con una pistola "simulada". Los hechos ocurrieron en el mes de junio, pero ha sido en los últimos días cuando los agentes han procedido a la identificación y posterior detención del presunto culpable, al que se le acusa de un delito de robo con violencia e intimidación.

Según el relato de los hechos, el hombre habría utilizado un arma de fuego simulada para ejecutar su plan y posteriormente habría huido para refugiarse en un pueblo de Sanabria, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

El presunto autor intimidó a los trabajadores con una pistola para exigir la entrega inmediata de la recaudación. El varón accedió al local cuando no había clientes y, en lugar de realizar un pedido, se dirigió directamente al empleado que se encontraba atendiendo el mostrador y le amenazó con el arma. El empleado hizo entrega del dinero que en ese momento había en la caja registradora, tras lo cual el autor del atraco salió del establecimiento y huyó a la carrera.

De forma inmediata, se activaron los protocolos de actuación y se establecieron diversos dispositivos policiales tendentes a la localización y detención del sospechoso. Aunque en un primer momento las pesquisas resultaron infructuosas, la investigación posterior permitió ubicar al joven en una pequeña localidad de la comarca de Sanabria.

Ante esta información, varios agentes se desplazaron hasta dicha zona y establecieron un complejo dispositivo de vigilancia adaptado a las características geográficas y demográficas del terreno, lo que permitió confirmar la presencia del sospechoso. El despliegue culminó con la localización y arresto del individuo, determinando que el arma empleada era simulada.

El detenido, con antecedentes policiales, fue trasladado a las dependencias de Zamora para la práctica de las diligencias correspondientes. A continuación, fue puesto a disposición judicial y posteriormente puesto en libertad a la espera del proceso.