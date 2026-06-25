Detenidos dos empresarios de la construcción en Burgos por explotar a trabajadores inmigrantes y por blanqueo

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

BURGOS 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Burgos ha detenido a dos empresarios de la construcción a quienes se atribuyen los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, coacciones, blanqueo de capitales y delito contra los derechos de los trabajadores.

Según han informado este jueves desde la Subdelegación del Gobierno en Burgos, a primeros del pasado mes abril, un empresario de la construcción afincado en Italia, se trasladó hasta Burgos para supervisar una obra en la que el contratista estaba incumpliendo las obligaciones de pago, y denunció ante la Policía Nacional las amenazas telefónicas sufridas.

Este hecho, junto a otros ya conocidos y de trascendencia pública, ha permitido aflorar la existencia de un número elevado de trabajadores de la construcción, todos ellos inmigrantes de origen africano, que estarían siendo explotados laboralmente en varias obras en marcha, tanto de nueva construcción como de rehabilitación de fachadas y mejora energética de edificios.

Asimismo, en la Comisaría Local de la Policía Nacional de Aranda de Duero (Burgos) se recibieron varias denuncias, en las que distintos trabajadores de origen extranjero, narraron haber sido víctimas de hechos similares, cometidos al parecer por las mismas empresas y personas.

De hecho, dos de los trabajadores se encaromaron en lo alto de una grúa colocada en unas obras en la zona de Fuentecillas, en la capital burgalesa, para reclamar el cobro de sus salarios atrasados y denunciar la situación de "explotación" a los que estaban sometidos.

Ante tales hechos, los investigadores de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en Burgos pudieron constatar que todas las denuncias estaban relacionadas y que convergían en una empresa con sede en Burgos, así como en las subcontratas, que tenián establecido un sistema de obtención de mano de obra barata, "que restringía los derechos de los trabajadores contratados a la vez que diluía la responsabilidad sobre los encargados de la misma".

Tras identificar y tomar declaración a un número importante de trabajadores inmigrantes, se han acreditado las condiciones objetivas de vulnerabilidad derivadas de su situación administrativa, del desconocimiento del idioma y de la normativa de trabajo en España.

De hecho, varios de los trabajadores fueron reclutados y trasladados a España incumpliendo la normativa administrativa de desplazamiento de trabajadores dentro de la UE, además de que les ofrecían condiciones salariales que no se han cumplido. Asimismo, al llegar, los trabajadores eran repartidos en pisos y lugares de residencia en condiciones de hacinamiento, y llegaban a realizar jornadas laborales abusivas de hasta 14 horas.

Para lograr el control de los trabajadores, eran sometidos a amenazas y coacciones, incluso uno de los detenidos llegó a esgrimir un arma de fuego para amedrentarlos.