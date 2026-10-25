Detenidos dos hombres por amenazar de muerte con armas blancas a otro en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenida la gerente de una agencia de viajes por estafar casi 31.000 euros a doce afectados en Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a dos varones como presuntos autores de un delito de amenazas graves con arma blanca contra otro hombre, al que un grupo de individuos abordó a la salida de su domicilio, exhibió armas blancas y amenazó de muerte.

La investigación también ha permitido relacionar los hechos con los daños ocasionados horas antes en el vehículo de la víctima y con unas amenazas previas, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los hechos denunciados ocurrieron durante la tarde del pasado 30 de septiembre, cuando la víctima salía de su domicilio acompañada por otra persona y fue abordada por un grupo de individuos, entre los que se encontraba un hombre con el que ya había mantenido conflictos anteriores.

Según la denuncia, varios de los implicados exhibieron armas blancas, intentaron agredir tanto a la víctima como a su acompañante y les advirtieron de que debían abandonar la zona, además de amenazarles de muerte.

Ambos abandonaron el lugar y acudieron inmediatamente a dependencias policiales para denunciar lo sucedido, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La investigación permitió relacionar estos hechos con un episodio ocurrido durante la madrugada del mismo 30 de septiembre.

Sobre las 2.00 horas, agentes de la Policía Nacional acudieron a un aviso de un testigo que alertaba de que varias personas encapuchadas estaban causando daños en un vehículo estacionado en la vía pública.

A su llegada, los agentes comprobaron que el turismo presentaba importantes desperfectos, entre ellos la rotura de varios cristales y daños en las ruedas y otros elementos exteriores.

Posteriormente, los investigadores constataron que el vehículo pertenecía al hombre que denunció las amenazas horas después.

Las pesquisas también revelaron que la víctima había recibido amenazas unos días antes, concretamente el 27 de septiembre, cuando uno de los ahora detenidos le advirtió de que tendría problemas si continuaba manteniendo contacto con una persona de su entorno.

Las gestiones practicadas por los investigadores permitieron identificar y localizar a los presuntos responsables de los hechos, que fueron detenidos el pasado 21 de octubre como presuntos autores de un delito de amenazas con arma blanca.

Los dos detenidos han quedado en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello.