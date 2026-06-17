Detenidos dos hombres por hurtar un bolso en Cuéllar (Segovia) y estafar 6.400 euros con una tarjeta bancaria

Detenciones en Segovia - GUARDIA CIVIL

SEGOVIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a dos hombres, de 28 y 24 años, como presuntos autores de un delito de hurto y estafa bancaria cometido en la localidad de Cuéllar al sustraer un bolso y usar de forma fraudulenta una tarjeta bancaria. Los arrestados, ambos de nacionalidad extranjera y residentes en Madrid, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial tras una investigación llevada a cabo por el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Segovia.

La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta el pasado 17 de enero en el cuartel de la Guardia Civil de Cuéllar. La víctima relató que fue abordada por dos hombres cuando abandonaba un establecimiento comercial a bordo de su vehículo, el cual posicionaron de forma contraria a la marcha de la denunciante para obligarla a detenerse bajo el pretexto de solicitarle información sobre una supuesta floristería cercana.

Esta maniobra de distracción, conocida como el método de "la siembra", permitió a los autores captar la atención de la conductora y lograr que bajara la ventanilla del copiloto. En ese momento, los implicados aprovecharon para sustraer el bolso que la mujer portaba en el asiento del acompañante y, posteriormente, se desplazaron hasta un cajero automático de la localidad vecina de Sanchonuño, donde realizaron cuatro reintegros fraudulentos por un importe total de 6.400 euros.

El hallazgo fortuito de un vehículo volcado fuera de la calzada en la autovía A-601, a la altura de Pinarejos, ha sido determinante en el esclarecimiento de los hechos. Una patrulla del Puesto de Navalmanzano y de Bernardos localizó el turismo abandonado y confirmó que la matrícula estaba vinculada con el hurto, tras lo cual el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Cuéllar realizó una inspección ocular y recogió pruebas para la identificación de los sospechosos.

Las pesquisas han puesto de manifiesto que los detenidos recurrían sistemáticamente al uso de vehículos de alquiler para dificultar su seguimiento y ocultar su rastro a la policía. Asimismo, la Guardia Civil ha comprobado que ambos arrestados acumulan un amplio historial delictivo con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

Con motivo de este caso, el instituto armado ha recordado la importancia de extremar las medidas de seguridad en aparcamientos y centros comerciales, escenarios habituales de este tipo de delitos. Por ello, ha recomendado mantener las puertas del vehículo bloqueadas, depositar los objetos de valor fuera del campo visual y desconfiar de requerimientos inesperados, además de instar a la ciudadanía a utilizar el teléfono 062 o la aplicación AlertCops ante cualquier sospecha.