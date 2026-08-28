Detenidos dos hombres por presuntamente maniatar, golpear y robar a un joven en Íscar (Valladolid) - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Íscar (Valladolid) a dos varones como presuntos autores de un delito de detención ilegal y otro de robo con violencia, después de que supuestamente maniataran y golpearan a un joven de 25 años al que posteriormente dejaron en una zona despoblada, según ha informado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los hechos se produjeron el pasado 25 de agosto, cuando la Guardia Civil recibió un aviso sobre la presencia de una persona semidesnuda y con las manos atadas a la espalda en las inmediaciones de la plaza de toros de Íscar.

Los agentes atendieron a un varón de 25 años que presentaba abundantes magulladuras, arañazos y cortes y que carecía de documentación, por lo que fue trasladado al centro de salud de la localidad.

Una vez identificado, el joven manifestó que se encontraba con dos personas en los extrarradios de Íscar cuando, en un momento dado, estas le maniataron y golpearon y le sustrajeron un teléfono móvil y diez euros en metálico.

La víctima perdió la consciencia y no recordaba nada más de lo sucedido hasta que recuperó el conocimiento y comenzó a caminar, momento en el que fue localizado por los agentes.

Tras la denuncia presentada por la víctima, la Guardia Civil realizó diversas gestiones para identificar y localizar a los presuntos autores, que permitieron localizar un vehículo utilizado en los hechos y posteriormente detener a los dos varones como presuntos responsables.

La Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias, que fueron puestas a disposición, junto con los detenidos, del Tribunal de Instancia de Valladolid en funciones de guardia.