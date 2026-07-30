Detenidos un hombre y una mujer tras allanar una vivienda y enfrentarse a la Policía en Valladolid

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VALLADOLID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada y otro de atentado contra agentes de la autoridad, después de que fueran sorprendidos en el interior de una vivienda cuyo propietario había abandonado minutos antes, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del 29 de julio, cuando agentes que realizaban labores de prevención de la delincuencia fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 para acudir a un domicilio del barrio de Campo Grande.

El propietario había alertado de que, tras salir unos minutos de casa dejando todas las luces apagadas, al regresar observó iluminación en el interior y sospechó que alguien había accedido a la vivienda.

Una vez en el lugar, los policías acompañaron al propietario hasta el inmueble. Cuando este abrió la puerta con sus llaves, una persona desde el interior trató de cerrarla con fuerza mientras gritaba que no iba a abrir ni a permitir la entrada.

Durante el forcejeo para evitar que la puerta se cerrara, varios agentes resultaron lesionados por la resistencia ejercida desde el interior, si bien finalmente consiguieron acceder a la vivienda.

En el interior del domicilio localizaron a un hombre y una mujer, que fueron detenidos como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada.

Ambos ofrecieron una fuerte resistencia y forcejearon en repetidas ocasiones con los agentes, motivo por el que también se les imputó un delito de atentado contra agentes de la autoridad.

Los arrestados fueron trasladados a dependencias policiales para la instrucción del correspondiente atestado y, una vez concluidas las diligencias, pasaron a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.