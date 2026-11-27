1137849.1.260.149.20261127103607 Material incautado - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VALLADOLID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid, junto con funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha desarticulado un grupo criminal familiar dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral y al blanqueo de capitales en la operación 'Ruexpe', que ha concluido con ocho detenidos en la localidad vallisoletana de Nava del Rey.

El operativo, cuya fase de explotación se ejecutó el pasado 25 de noviembre, se ha saldado con la detención de ocho personas de nacionalidad extranjera -cinco hombres y tres mujeres- que han quedado en libertad tras pasar a disposición de la autoridad judicial competente junto con los efectos intervenidos y las diligencias instruidas.

La investigación comenzó tras la denuncia de varios ciudadanos rumanos captados en su país de origen mediante engaños y falsas promesas de empleo agrícola. Una vez en Nava del Rey, el clan los sometía a un régimen de "semiesclavitud, sin contrato, con amenazas, presiones y agresiones físicas, con remuneraciones ínfimas o nulas y hacinados en viviendas insalubres".

Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, para mantener el sometimiento, el grupo retiraba la documentación personal a las víctimas y les imponía deudas abusivas e inasumibles para recuperarla. Además, los cabecillas usaban los documentos sustraídos para suplantar su identidad, abrir cuentas bancarias a su nombre y darlas de alta de forma fraudulenta como trabajadores autónomos en la Seguridad Social con el fin de mover y blanquear grandes sumas de dinero.

La operación ha contado con la cooperación de la Inspección de Trabajo y de la Tesorería General de la Seguridad Social de Valladolid para rastrear el flujo "ilícito" de dinero y esclarecer tanto la trata como el blanqueo de capitales, cuya investigación corresponde a la Unidad Operativa de Valladolid de Vigilancia Aduanera.

Durante los nueve registros domiciliarios efectuados el día 25 en Nava del Rey, los agentes han intervenido 41.000 euros en efectivo, diversas joyas, tres vehículos de alta gama, documentación bancaria y laboral, así como pasaportes, permisos de conducir y cédulas de identidad de terceras personas.

De forma simultánea, los agentes han inspeccionado tres inmuebles donde residían víctimas de distintas nacionalidades, han tomado un reportaje fotográfico para acreditar ante la autoridad judicial las condiciones de habitabilidad y salubridad y han activado los protocolos de protección para darles los recursos asistenciales y sociales necesarios.