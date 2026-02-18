Detenidos en Ortigosa (Segovia) tres miembros de una banda que robaba móviles tras una persecución por la AP-61

Teléfonos móviles de alta gama sustraídos en Segovia. - POLICÍA NACIONAL

ORTIGOSA DEL MONTE (SEGOVIA), 18 (EUROPA PRESS)

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en el peaje de la AP-61 ubicado en Ortigosa del Monte (Segovia) a tres miembros de una banda dedicada al hurto de teléfonos de alta gama tras una persecución por la autopista después de cometer un robo en la capital segoviana.

La intervención policial comenzó cuando la Policía tuvo conocimiento de la comisión del hurto de teléfonos móviles en un establecimiento sito en la calle Gobernador Fernández Jiménez, en Segovia, y se aportaron las características del vehículo en el que los autores habían iniciado la huida.

De forma inmediata, agentes adscritos a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Segovia desplegaron un dispositivo de búsqueda del vehículo y sus ocupantes que dio sus frutos al conseguir localizarles en la salida de Segovia por la autopista AP-61 dirección Madrid, por lo que se inició una persecución "en caliente", han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los presuntos autores fueron interceptados y detenidos a la salida del peaje de la localidad de Ortigosa del Monte y, en el registro posterior a la detención se recuperaron los dos móviles de última generación sustraídos, los cuales todavía portaban la sujeción del sistema de alarma. Estos efectos fueron intervenidos junto con el vehículo utilizado para la huida.

Los tres detenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 en funciones de Guardia de la capital segoviana.