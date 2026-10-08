Detenidos el portero de un edificio de Burgos y su mujer por sustraer joyas y dinero valorados en 66.000 euros

Material incautado. - POLICÍA NACIONAL

BURGOS 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Burgos a un hombre y a su mujer como presuntos autores de un delito continuado de robo con fuerza tras sustraer joyas y dinero en varias viviendas del edificio en el que el varón trabajaba como portero.

La investigación ha acreditado que los arrestados habrían obtenido un beneficio injusto de más de 66.000 euros, según informa la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

Los hechos se desencadenaron tras la denuncia interpuesta el pasado 16 de septiembre por la hija de una mujer de avanzada edad que residía en una finca del centro de la capital. La denunciante sorprendió en el interior del domicilio al empleado del inmueble, quien había accedido utilizando una copia de las llaves que le habían sido confiadas en depósito por su condición de portero.

Este suceso, sumado a que la propietaria echaba en falta varias joyas desde hacía aproximadamente un año, motivó el inicio de las pesquisas policiales.

Las investigaciones de los agentes han permitido constatar que el trabajador había efectuado más de 70 transacciones de venta de joyas en establecimientos del ramo durante los últimos seis años. Asimismo, se ha comprobado que su cónyuge figuraba como vendedora en otras 20 operaciones de la misma índole, logrando en conjunto un beneficio superior a los 66.000 euros.

La Policía Nacional ha certificado que la mayor parte de los efectos comercializados procedían de al menos cuatro viviendas pertenecientes al inmueble donde el arrestado ejercía sus labores desde hacía más de una década. Para entrar en los pisos, el sospechoso utilizaba de forma reiterada las llaves que le habían facilitado de buena fe algunos de los vecinos.

Tras reunir los indicios de criminalidad correspondientes, los agentes procedieron el pasado 28 de septiembre a la localización y detención de ambos miembros del matrimonio.

Posteriormente, se ha llevado a cabo el registro del domicilio común de los investigados y de la conserjería de la finca, donde se han intervenido más de 25 relojes de pulsera, diversos brazaletes, anillos, broches, medallas, una colección de monedas y un archivador con billetes antiguos.

Parte de las joyas asociadas a las ventas del último mes han podido ser recuperadas en los establecimientos de compraventa.