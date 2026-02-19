Detenidos tres jóvenes de un grupo que robaba en el interior de vehículos en Segovia y provincias cercanas

Investigación de la Guardia Civil por robos en el interior de vehículos en Segovia y otras provincias. - GUARDIA CIVIL

SEGOVIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres jóvenes, de entre 20 y 23 años de edad, residentes en Madrid, como presuntos autores de nueve delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos, tanto en la provincia de Segovia como en otras cercanas.

Los delitos ocurrieron durante los meses de agosto y septiembre del año 2025 y afectaron a furgonetas estacionadas en alojamientos de la provincia frecuentados principalmente por trabajadores de la construcción.

La reiteración de robos con el mismo 'modus operandi' llevó al Equipo ROCA de la Primera Compañía de Segovia a iniciar una investigación específica para identificar a los autores, han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

Tras gestiones policiales de investigación, recogida de información y diversas inspecciones en los lugares afectados, se logró establecer un patrón común que apuntaba a un mismo grupo de autores.

Las pesquisas permitieron determinar que los responsables actuaban de forma coordinada, desplazándose en vehículos puestos a nombre de personas vulnerables o en situación de exclusión social para dificultar su identificación. Los indicios señalaban que habrían actuado también en las provincias de Ávila, Cuenca, Toledo y Madrid.

Una vez en los estacionamientos seleccionados, los detenidos forzaban las cerraduras o fracturaban alguna ventana de las furgonetas, para sustraer herramientas profesionales de importante valor económico. El material robado era posteriormente introducido en el mercado negro, obteniendo importantes beneficios. La valoración total de los efectos sustraídos asciende a más de 36.000 euros.

Gracias a la investigación se logró identificar y se ha detenido a los tres integrantes del grupo, quienes cuentan con antecedentes policiales por hechos similares.