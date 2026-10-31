1130023.1.260.149.20261031142423 Detenidos tres miembros de una familia por vender cocaína desde una vivienda de Las Delicias en Valladolid - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un punto de venta de droga al menudeo en el barrio de Las Delicias de Valladolid con la detención de tres miembros de una misma familia, dos hombres y una mujer, a quienes se han intervenido 145 gramos de cocaína, 500 gramos de marihuana, 150 gramos de hachís, 3.115 euros en efectivo y dos armas blancas.

Las sustancias aprehendidas habrían permitido elaborar 690 dosis para su venta directa, con un valor estimado en el mercado ilícito de 20.150 euros, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La operación, denominada 'SMURF' y dirigida contra el tráfico de drogas a pequeña escala, culminó el pasado 28 de octubre con el registro del domicilio en el que convivían los tres investigados y su posterior detención como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

La investigación había comenzado en agosto, después de que los agentes recibieran varias informaciones sobre una mujer que presuntamente se dedicaba a vender sustancias estupefacientes tanto en el interior de su vivienda como en sus inmediaciones.

A raíz de estas informaciones, los investigadores establecieron diferentes dispositivos policiales en la zona para comprobar la actividad delictiva e identificar a las personas que pudieran estar implicadas.

Las pesquisas se desarrollaron con dificultades debido a las medidas de seguridad que adoptaban los investigados para intentar detectar la presencia policial.

Según la Policía Nacional, tanto la mujer como su pareja habían sido detenidos anteriormente por hechos de naturaleza similar.

Una vez concluida la investigación, los agentes apreciaron indicios de que la mujer desarrollaba la actividad de venta de estupefacientes con la colaboración activa de su pareja y su hijo, por lo que procedieron a detener a los tres y registrar la vivienda.

Además de las sustancias y el dinero intervenidos, los policías localizaron numerosos útiles destinados a la elaboración y distribución de drogas al menudeo.

Tras ser trasladados a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias, los dos hombres fueron oídos en declaración y quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.

La mujer, por su parte, pasó a disposición judicial y el juez decretó su inmediato ingreso en prisión.

Con esta actuación, la Policía Nacional da por desarticulado el punto de venta de cocaína al menudeo que operaba en el barrio vallisoletano de Las Delicias.