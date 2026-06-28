Detienen en Soria a Domenico Paviglianiti, uno de los máximos jefes de la mafia 'Ndrangheta

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

SORIA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Soria a Domenico Paviglianiti, uno de los máximos jefes de la 'Ndrangheta y uno de los capos más buscados de la mafia italiana y calabresa, según ha informado 'Diario de Valladolid' con fuentes judiciales y de la Dirección de la Policía, y recoge Europa Press.

El capo de la mafia, de 65 años y uno de los más peligrosos, se ocultaba en Soria desde hace tiempo y fue finalmente detenido el viernes 26 de junio en la capital en el marco de una operación internacional coordinada por la Interpol contra las mafias italianas.

Sobre Domenico Paviglianiti pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega por delitos de tráfico de drogas, contra las persons y blanqueo de capitales, motivos por lo que era uno de los principales delincuentes prófugos de su país.

Según la información recogida por el citado diario, Paviglianiti vivía escondido en la capital y ha sido descubierto a través de pinchazos telefónicos. Es la segunda vez que es capturado, tras haber sido localizaod en 2021 en Madrid, si bien tras esa detención no entró en prisión.