Díaz Pico defiende el "esfuerzo" de la Junta con 57 millones de euros más al acabar los fondos Next Generation

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, José Alberto Díaz Pico. - JCYL

VALLADOLID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, José Alberto Díaz Pico, ha defendido el "esfuerzo" que realiza la administración autonómica en este departamento en 2027 ya que explica que al "acabar" los fondos europeos Next Generation se debe compensar los "casi 60 millones de euros" que procedían de esos fondos en el presupuesto prorrogado, para lo que se aportarán el próximo ejercicio "57 millones de euros más".

Díaz Pico ha presentado ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León las líneas principales del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 correspondientes a su departamento.

La Consejería contará con una dotación global de 216,86 millones de euros para el próximo ejercicio, una cifra que supone un incremento respecto a los 214,67 millones de euros del último presupuesto aprobado, que correspondía a 2024, aunque la cantidad es inferior a la que se contemplaba hace un año en el presupuesto que no llegó a aprobarse para 2026, cuando sumaba 222 millones de euros.

Por áreas de gestión, la Dirección General de Políticas Culturales aglutinará la mayor partida con 68,18 millones de euros, seguida por la Dirección General de Patrimonio Cultural, que dispondrá de 55,85 millones de euros. Por su parte, la Dirección General de Turismo contará con 42,29 millones, la Secretaría General dispondrá de 26,59 millones y la Dirección General de Deportes presupuestará 23,94 millones de euros.

El consejero y procurador electo por Vox ha incidido en que en 2027 "se acaban" los fondos europeos de recuperación "llamados Next Generation", que aportaban "casi 60 millones de euros en el presupuesto prorrogado". Para compensarlo, ha afirmado, la aportación propia de la Junta pasa de 137 a 194 millones, 57 millones de euros más "que salen del esfuerzo de los castellanos y leoneses".

"Donde se acaba el dinero que venía de fuera, entra el dinero de Castilla y León", ha reflexionado el consejero, que ha reprochado que los fondos Next Generation "han multiplicado la carga de gestión sin evaluar su impacto real ni el beneficio que dejaban a los ciudadanos", además de considerar que implicaban "condicionantes ideológicos, vinculados al Pacto Verde, que abocaban buena parte de los proyectos al fracaso".

De hecho, ha incidido en que en el conjunto del Estado la ejecución real ha sido "baja" y "buena parte de los hitos" han quedad "sin cumplir". Además, aventura que ahora se sufrirán las consecuencias del final de esas líneas de subvención "porque hay proyectos que nacieron con ellos y ahora se quedan, y que muchas veces no se habrían financiado nunca sin el dinero europeo".

"Ahora decidimos nosotros: qué se hace, dónde se hace y cuándo se hace", ha apostillado.

TURISMO, EL ÁREA MÁS AFECTADA

Según el procurador de Vox, el final de dichos fondos afecta en una medida importante a la Dirección General de Turismo, que pasa de 61,3 a 42,3 millones de euros porque "los planes de sostenibilidad turística en destino, financiados con fondos Next Generation, suponían 35 millones del presupuesto prorrogado".

Ahora, en 2027, los fondos propios de Turismo pasan de 23,2 a 38,5 millones, un 66 por ciento más, por lo que ha defendido que la Junta "pone de su bolsillo quince millones más para el turismo donde hacía falta: en la calidad, en el producto y en la profesionalización".

Entre las principales partidas figuran 3,5 millones para actuaciones de mejora de la calidad de los establecimientos turísticos y 600.000 euros para programas de tecnificación y profesionalización del sector.

El presupuesto contempla más de 3,7 millones de euros para actuaciones relacionadas con el sistema de inteligencia turística, los estudios del sector, la innovación tecnológica y la Plataforma de Cohesión Inteligente de Destinos.

En materia de infraestructuras turísticas, se destinan 2 millones de euros a proyectos de entidades locales de menos de 20.000 habitantes. Asimismo, se prevén más de 2,1 millones para actuaciones de señalización turística, mantenimiento y reposición de elementos obsoletos, con especial atención a los caminos de Santiago, en un año Jacobeo como será 2027.

Las entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos de creación y promoción de producto turístico contarán con 2 millones de euros. A esta partida se suman 565.000 euros para los centros de iniciativas turísticas y actuaciones de promoción del Camino de Santiago.

También se contemplan más de 2,4 millones de euros para actuaciones de producto turístico en colaboración con patronatos provinciales, el Programa de Apertura de Monumentos, las Juntas de Semana Santa y las Rutas del Vino.

La promoción turística a través de la Fundación Siglo dispondrá de más de 5,1 millones de euros. Dentro de este ámbito se incluyen actuaciones de promoción general y específica, así como acciones en mercados internacionales y presencia en ferias del sector.

DEPORTES: 5,5 MILLONES PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS

Por otro lado, la Dirección General de Deportes contará con 23,94 millones de euros. Los capítulos de gastos de funcionamiento, actividades, subvenciones e inversiones en instalaciones y equipamientos deportivos dispondrán de más de 18 millones, de los que 5,5 millones se destinan a inversiones en instalaciones deportivas.

Entre las actuaciones previstas figura la renovación de la pista de atletismo y el graderío de Palencia, con una dotación de 1,5 millones de euros. También se contemplan intervenciones en los módulos cubiertos del Campo de la Juventud y Río Esgueva, así como actuaciones en Terradillos, el refugio de Gredos y La Bañeza.

El capítulo de transferencias de capital contará con 577.000 euros, de los que 500.000 se destinan a la mejora de instalaciones deportivas de titularidad de otras entidades y 47.000 a actuaciones en zonas de Ávila afectadas por los incendios.

El deporte en edad escolar contará con 400.000 euros. Asimismo, se destinan más de 1,2 millones de euros a las categorías inferiores de los clubes y 3,48 millones al funcionamiento y desarrollo de programas de las federaciones deportivas.

El presupuesto incluye también 450.000 euros para ayudas relacionadas con la excelencia deportiva y 45.000 euros para ayudas a la maternidad de las deportistas.

Los grandes eventos deportivos dispondrán de más de un millón de euros, con una previsión de alrededor de 150 acontecimientos anuales. Además, se contemplan 200.000 euros, a través de la Fundación Siglo, para actuaciones de coordinación entre turismo y deporte.

DEDUCCIÓN DEL IRPF EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

Por último, el proyecto de Ley de Medidas que acompaña a los presupuestos incorpora, como anunció el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, hace meses, una deducción en el IRPF del 15 por ciento de los gastos en actividades deportivas, con un límite de 150 euros anuales por contribuyente. La previsión recogida en la intervención es que este porcentaje pueda alcanzar el 30 por ciento a lo largo de la legislatura.

Díaz Pico ha puesto varios ejemplos, como el de una familia de Palencia que tiene a dos hijos en el equipo de fútbol del barrio y la madre va al gimnasio. "Pagan unos 1.140 euros al año pero con este presupuesto recuperan 150 euros"; también el de "un joven de Valladolid que paga 40 euros al mes de gimnasio recuperará 72 euros" o un ciclista federado que paga "la licencia, la cuota de su club y el casco obligatorio, en total unos 360 euros al año", gracias a esta deducción recuperará 54 euros, y cuando llegue al 30 por ciento, serán 108. "Es poco para el presupuesto de la Junta, pero es mucho para el deporte de base", ha destacado.