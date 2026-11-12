Díaz Pico destaca los acuerdos de Intur Negocios que "contribuirán a proyectar aún más lejos la imagen de CyL"

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Alberto Díaz Pico, en la clausura de las jornadas Intur Talks, dentro del espacio comercial Intur Negocios. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Alberto Díaz Pico, ha puesto en valor los "acuerdos" que se alcanzan dentro del espacio comercial de la Feria de Turismo de Interior, Intur Negocios, porque "contribuirán a fortalecer" el sector y "proyectar aún más lejos la imagen de CyL" vinculada al "turismo de calidad".

Así lo ha subrayado Díaz Pico en el acto de clausura de las jornadas Intur Talks, desarrolladas en el pabellón 3 de la Feria de Valladolid a lo largo de este jueves, 12 de noviembre, en el marco de Intur Negocios.

El titular de Turismo ha agradecido a los participantes en esta cita en la que se ha compartido conocimiento y explorado vías de colaboración, a la vez que ha incidido en que el objetivo de estas reuniones "no termina con esta jornada", ya que se busca que los contactos logrados "tengan continuidad para convertirse en proyectos de futuro".

"En la Consejería estamos convencidos de que generar espacios de encuentro entre oferta y demanda turística es una de las herramientas más importantes para fortalecer el sector", ha aseverado sobre el apartado de negocios, que cuenta con un mercado de contratación, exposición de empresas y el foto Intur Talks.

Unos 70 turoperadores y 900 profesionales han participado en el evento, que espera superar los 15.000 encuentro realizados en la anterior edición, tal y como ha indicado Díaz Pico, quien ha enmarcado el apoyo de su Consejería a Intur en la estrategia de promoción, a través de la que se apuesta también por la presencia de la Comunidad en mercados de contratación, jornadas comerciales y viajes a feria.

Asimismo, ha garantizado su apoyo a las empresas turísticas para que tengan presencia en los eventos necesarios, todo ello con el propósito de "posicionar a Castilla y León entre los destinos de interior más competitivo y atractivos", ha apostillado.