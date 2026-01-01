Diez confía en que 2026 sea "magnífico" para León y prevé aprobar los presupuestos durante el primer trimestre

El alcalde de León, José Antonio Diez Díaz, posa durante una entrevista para Europa Press. - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, confía en que 2026 será un "magnífico año" para León y los leoneses, con proyectos que se abrirán camino, una actividad cultural "fuerte" y avances en la integración del transporte urbano e interurbano de la ciudad y prevé aprobar los presupuestos durante el primer trimestre del año.

En los próximos meses tendrá relevancia la actividad cultural de la ciudad, con una programación centrada en las celebraciones del Año Gaudí al cumplirse un siglo de su muerte y el noveno centenario del fallecimiento de la reina Urraca I de León, Castilla y Galicia.

De esta forma, la capital leonesa encara el año con una "real fortaleza cultural", que permitirá atraer a visitantes y asentar un turismo de calidad. El Ayuntamiento proyecta diferentes iniciativas en este sentido de la mano de los sectores hotelero, hostelero, comercial y cultural, que se han involucrado de una manera "muy fuerte", según ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press.

Además de estas cuestiones, 2026 se plantea como un "magnífico año" en la capital leonesa, que contará con diferentes inversiones, además de una cuantía adicional que superará los 25 millones de euros.

APUESTA "DECIDIDA" POR LOS BARRIOS

No obstante, "lo más importante" para el regidor es la apuesta "decidida" desde el Consistorio por los barrios del municipio, tratándolos "como hacía mucho tiempo que no se les trataba". "Es verdad que son muchas las demandas, muchas las quejas, muchas las reivindicaciones, pero son más todavía los años de abandono", ha señalado.

En este sentido, ha destacado que el Ayuntamiento llevan unos años trabajando en los barrios, intentando humanizarlos, dotarlos de equipamientos y mejoras y eso es "realmente importante" para construir una ciudad amplia donde "todo el mundo se encuentre cómodo, a gusto" y pueda tener calidad de vida en cualquier ubicación. "En eso yo creo que el año 2026 va a seguir siendo un año importante", ha apostillado.

En cuanto al hecho de haber pospuesto la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento para 2026, ha explicado que el PSOE necesita llegar a acuerdos para que salgan adelante y, en este contexto, ha agradecido el apoyo mostrado en este ámbito a lo largo del tiempo por la UPL.

RESPALDO "DESINTERESADO"

En este sentido, ha puesto en valor el respaldo de la formación leonesista y ha reconocido que ha tenido "mucho que ver" en el avance de la ciudad durante los últimos años; una colaboración "muchas veces también muy desinteresada, sin buscar réditos políticos, sino buscando lo bueno y lo positivo para León". "Es de agradecer, no es fácil encontrar a veces en la política colaboradores en este sentido", ha reconocido.

Según ha explicado, PSOE y UPL están "limando algunos flecos", pero ha garantizado que habrá presupuestos. Para Diez es "muy importante" tener un presupuesto vigente, ya que los prorrogados permiten funcionar, pero no avanzar, de modo que prevé aprobar las cuentas para 2026 en menos de tres meses. "Yo espero que antes de que finalice el primer trimestre del año podamos tener unos presupuestos operativos", ha resuelto.

Al ser preguntado si los presupuestos que se plantean desde las administraciones autonómica y central son satisfactorios para León, ha declarado que "nunca lo son". "En primer lugar parece que ninguno va a ver la luz, ni los del Gobierno central ni los de la Junta, por lo tanto, nos van a quedar de momento en papel mojado", ha señalado.

"DISCRIMINACIÓN HISTÓRICA"

En este contexto, ha asegurado que seguirá siendo "muy reivindicativo" con esa "discriminación histórica" que ha sufrido el territorio leonés por parte de los gobiernos centrales y autonómicos.

No obstante, ha puntualizado que la Junta en los últimos años está haciendo "algún esfuerzo", pero "son muchos años de retraso y de compensación", de modo que León pedirá y exigirá más. Lo mismo sucede, en su opinión, con el Gobierno central, que plantea algunos avances tras "muchísimos años de parálisis", de no ejecutar proyectos o de "recortarlos".

"PARECE QUE TENEMOS QUE QUEDARNOS CON LAS MIGAJAS"

"A mí casi me duele más el recorte de los proyectos que el que no te den en el proyecto, porque ves cómo en otros lugares no hay recortes de ningún tipo, sino que las cosas se magnifican lo que haga falta y más y aquí parece que siempre tenemos que quedarnos con las migajas", ha concretado. Los leoneses quieren "mucho más" y, en este sentido, ha expresado que su obligación como alcalde es exigir siempre "el máximo" para la ciudad.

Según ha explicado, "algunos pasitos se van dando" como los previstos para el Teatro Emperador o el Parador de San Marcos. "Nosotros, como ciudad y como provincia, hemos perdido muchos trenes y evidentemente no estamos dispuestos a dejar pasar ya ninguno, así que esperemos que este año se vayan viendo más realidades y no solamente anuncios".

UN PROYECTO "MUY IMPORTANTE"

José Antonio Diez se ha referido a la integración del transporte urbano e interurbano en la ciudad de León como un proyecto "muy importante" que puede ver la luz próximamente.

"Es un proyecto que yo llevo persiguiendo desde que soy concejal en el año 2007 y creo que en este año 2026 va a poder ver bastante luz esa posible integración de transporte urbano e interurbano que va a facilitar muchísimo la movilidad de las personas tanto de la ciudad de León como del alfoz", ha afirmado.

El alcalde de León ha deseado un feliz 2026 a todo el mundo. "Seguro que será un año magnífico para todos y, como digo, con unidad y con paciencia todo puede llegar", ha concluido.