Los diez Consejeros y dos vicepresidentes de la Junta optan por jurar sus cargos en el acto de toma de posesión

VALLADOLID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los diez consejeros de la Junta de Castilla y León y sus dos vicepresidentes, Carlos Pollán e Isabel Blanco Llamas, han optado por la fórmula del juramento frente a la de promesa en la ceremonia de toma de posesión de sus cargos, celebrada este lunes en el patio del Palacio de la Asunción, sede de la Presidencia de la Junta.

El acto ha comenzado en torno a las 10.30 horas y ha estado encabezado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha dedicado una palabras tras las toma de posesión al nuevo Gobierno, un discurso en el que no ha olvidado agrader su labor a los miembros que desde hoy ya no forman parte del Ejecutivo.

Tras la toma de posesión de los once miembros del Ejecutivo autonómico tendrá lugar el primer Consejo de Gobierno de esta nueva etapa que surge el pacto rubricado entre PP y Vox para gobernar en la Comunidad.