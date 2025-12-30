Diez se enfrentará "a quien sea" para defender León y ve como un "acto de valentía" ser crítico con su propio partido

El alcalde de León, José Antonio Diez Díaz, posa durante una entrevista para Europa Press. - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha asegurado que se enfrentará "a quien sea", tanto a representantes del PSOE como de otra formación política, para salvaguardar los intereses de los ciudadanos a los que representa y ve como "un acto de valentía" el hecho de ser crítico con su propio partido.

"Yo estoy para representar a todos los leoneses y, por tanto, en esa defensa me tengo que enfrentar y me enfrentaré a quien sea, sean de mi partido, sean de otro, sean de donde sean", ha aseverado, al tiempo que ha insistido en que su labor es defender los intereses de todos los leoneses.

"Estoy aquí para defender los intereses de todos los leoneses: de los que me votan, de los que no me votan, de los que les parece bien lo que hago, los que no; de los que les que caigo bien o de los que no, es igual", ha apostillado.

Para Diez es más importante la defensa de los leoneses que la del partido al que representa. "Evidentemente enfrentarte a los tuyos es más complicado y tiene más riesgo", ha señalado y ha incidido en transmitir a los leoneses el mensaje de que mientras sea alcalde y tenga el respaldo de los ciudadanos ellos estarán por encima de las siglas políticas.

José Antonio Diez ha reconocido en una reciente entrevista a Europa Press que es "muy crítico" en el seno de su propio partido, el PSOE, y ha apuntado que este aspecto es "sin duda" un acto de valentía hoy en día.

"ENCONTRONAZOS"

Al respecto, ha señalado que esta cuestión quedó plasmada y "se demostró claramente" en el año 2022 cuando tuvo sus "encontronazos" con Ábalos, Koldo o Cerdán. "Evidentemente la mayoría del partido se puso en mi contra inmediatamente para intentar eliminarme con estrategias que no corresponden a ningún partido democrático", ha expresado.

En este contexto, ha observado que "sí es cierto que enfrentarte a tu partido tiene consecuencias, normalmente personales, para quien lo hace".

El regidor leonés ha sostenido que actualmente "no hay crítica" interna en las formaciones políticas. "Es aburrido ir a cualquier órgano de un partido donde cada uno que sale a criticar tenuemente, porque si se lo hace más fuerte, aunque sea internamente, sabe que puede tener sus consecuencias", ha señalado.

"HACÍA RECAPACITAR AL LÍDER"

En este contexto, ha añadido que en las escasas ocasiones en las que se realiza esta crítica públicamente, como es su caso, "salen luego 100 intervenciones diciendo lo contrario y apoyando al que manda", algo que antiguamente no era así: "Casi no se permitían las intervenciones a favor del que gestionaba; lo que se buscaba era la crítica, por lo tanto había una crítica dura, muchas veces constructiva, pero que hacía recapacitar al líder. Hoy no", ha sentenciado.

Al respecto, ha hecho hincapié en que actualmente si sale una voz "que no le gusta oír al líder", a continuación "salen 200 a poner a escurrir al que lo dijo y todo sigue igual". Por este motivo ha insistido en que no hay crítica en las formaciones políticas en general.