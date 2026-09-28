Diez, sobre la posible candidatura de Félix Barrio a la Alcaldía: "los únicos que pueden hablar son los militantes"

Archivo - El alcalde de León, José Antonio Diez Díaz, posa durante una entrevista para Europa Press. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

LEÓN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha recordado este lunes que los únicos que pueden pronunciarse sobre candidaturas a la Alcaldía de la ciudad "son los militantes" tras ser preguntado por las informaciones que apuntan a que el PSOE apuesta por el director del Incibe, Félix Barrio, para optar en mayo del próximo año a la Alcaldía de la capital leonesa.

"Yo sobre este tema tengo muy poquitas cosas que decir porque sobre este tema los únicos que pueden hablar son los militantes y, por tanto, me extraña muchísimo con esas últimas noticias que veo, que alguien esté usurpando la voz y los derechos de la militancia, así que poco más tengo que decir al respecto", ha señalado Diez, quoiern

De confirmarse oficialmente la candidatura de Félix Barrio, esta sería la opción propuesta por el PSOE como alternativa a la encabezada por José Antonio Diez para los próximos comicios de 2027. La presentación de candidaturas tendrá lugar en las últimas semanas del próximo mes de octubre.

El PSOE de León ha optado por llevar a cabo en el mes de noviembre sus procesos de elección de candidatos para las elecciones municipales de 2027 en las localidades de más de 20.000 habitantes.

Según los plazos fijados ya en el Comité Federal para los procesos que se celebren en noviembre, la presentación de candidaturas a las primarias locales en estos municipios se abrirá el 23 de octubre y se prolongará hasta el día 26 del mismo mes a las 12.00 horas. Los aspirantes serán proclamados ese mismo 26 de octubre.

PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS

Posteriormente, el 28 de octubre, comenzará el periodo de recogida y presentación de avales, hasta el 4 de noviembre, jornada en la que se proclamarían provisionalmente los candidatos o, en el caso de que sólo concurriera una persona, se conocería ya quién liderará la lista electoral del PSOE en el municipio.

Una vez dado este paso, si prosperase más de una candidatura se realizará la campaña de información para la votación entre los días 5 y 13 de noviembre, antes de la jornada en la que se instalarán las urnas, el sábado día 14. La proclamación de resultados deberá ser en las 24 horas siguientes a la jornada de votación y, en el caso de que sea obligatorio ir a una segunda vuelta de votación, ésta se llevará a cabo el 21 de noviembre.

De este modo, como muy tarde el 21 de noviembre --poco más de seis meses antes de las elecciones municipales del 24 de mayo-- se conocerán los candidatos del PSOE para la Alcaldía de la capital leonesa.