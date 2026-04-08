Diez reprueba la "connivencia" de Cendón con Ábalos, Koldo y Cerdán ante a las críticas por su cercanía a la Junta

El alcalde de León, José Antonio Diez, momentos antes de participar en la Comisión de Seguimiento del Convenio del Consorcio de Transporte Metropolitano de León. - EUROPA PRESS

LEÓN, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha reprobado este miércoles la "connivencia" del secretario del PSOE en la provincia leonesa, Javier Alfonso Cendón, con José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, en respuesta a las críticas efectuadas por Cendón sobre su cercanía a la Junta de Castilla y León y a su presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco.

Al ser preguntado por las declaraciones de Cendón en las que señalaba que las puertas del PSOE están abiertas (en una invitación a Diez a salir del partido) ante las discrepancias mantenidas con otros cargos de la formación política, el regidor leonés ha declarado que las puertas del PSOE "siempre están ahí, para unos y para otros".

No obstante, ha apuntado que le da "poca" importancia a las palabras de Cendón y ha insistido en que su objetivo es trabajar por León y por los leoneses. "Y si donde él ve connivencia, lo que yo veo y lo que los leoneses ven son acuerdos para mejorar nuestros colegios, para mejorar el transporte público, para mejorar nuestro Parque Tecnológico o para otras muchas cuestiones que estamos trabajando junto con la Junta de Castilla y León, pues bendita sea la connivencia", ha apostillado.

En este sentido, ha incidido en que su obligación como alcalde es trabajar de la mano de las diferentes administraciones para conseguir "lo máximo" para la ciudad leonesa. "Otros, sin embargo, no pueden decir eso. Otros lo más que conocen del secretario general es su connivencia, pero su connivencia con Cerdán, con Koldo y con Ábalos. Eso es lo que puedo decir", ha añadido.

Al ser preguntado si ha habido más colaboración con la ciudad por parte de la Junta que del Ejecutivo central durante sus años al frente de la Alcaldía, ha señalado que la relación con la Administración autonómica ha "mejorado mucho", así como el avance de numerosos proyectos que estaban "históricamente ralentizados o parados", pero también se "avanza y se trabaja" con las iniciativas que dependen del Gobierno central, como el Parador San Marcos o el Teatro Emperador.

"ESTOY MUY SATISFECHO"

"Es verdad que con las administraciones es difícil, porque la lentitud de los procesos es así, es muy lento, pero bueno, quiero decir que estoy satisfecho tanto con lo que estamos trabajando y conseguido con la Junta de Castilla y León, como con el Gobierno de España, aunque evidentemente me gustaría que hubiera más celeridad", ha recalcado.

Finalmente, José Antonio Diez ha apuntado que es difícil sacar adelante algunos proyectos de cierta envergadura, pero, al menos, se encuentran encaminados en la ciudad de León y eso "es importante".

El alcalde de León se ha pronunciado de este modo en la delegación territorial de la Junta en León, donde ha asistido, junto al consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, a la Comisión de Seguimiento del Convenio del Consorcio de Transporte Metropolitano de León.