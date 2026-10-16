Dimiten el presidente y la secretaria general de la APV por "motivos personales" y asume la dirección José Luis Arranz

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de la Prensa de Valladolid (APV), Fernando Sanz, y la secretaria general, Tamara Crespo, han presentado su dimisión, ambos "por motivos personales", como así ha informado este viernes la Junta Directiva.

Tal y como establecen los Estatutos de la Asociación en su artículo 35.1, el vicepresidente, José Luis Arranz, asumirá provisionalmente las funciones de la Presidencia hasta la convocatoria y celebración de la Asamblea General, prevista para el próximo mes de noviembre.

En dicha asamblea se abordará la situación de los cargos vacantes y se tomarán las decisiones que correspondan de acuerdo con los Estatutos de la APV.

La Junta Directiva mantiene su actual estructura y continuará con normalidad su actividad, con José Luis Arranz como presidente en funciones, Gracia Quintana al frente de la secretaría general y Patricia García del Río como tesorera, para garantizar así la continuidad de la gestión y los servicios de la Asociación.

Tras estos cambios la APV mantendrá sus iniciativas y compromisos con los asociados, así como su actividad de representación y de defensa de los intereses de los periodistas de Valladolid.